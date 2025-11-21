利嘉閣海德園專門店反應熱烈 查詢一房戶佔45%｜柴灣新盤

利嘉閣地產總裁廖偉強(左二)聯同利嘉閣地產港島區董事胡栢榮(右一)及利嘉閣地產首席營業董事傅志勝(左一)，與太古地產住宅部總經理李愷淇(中)及太古地產住宅營業總監趙恩恩(右二)合照。

近期本港樓市交投氣氛持續回暖，市場信心穩步提升，反映本港樓市活力重現。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來市場反應熱烈，利嘉閣地產早已超前部署在港島核心地段為「海德園」設立專門店，項目由9月開售迄今，市場對利嘉閣「海德園」專門店反應熱烈，凸顯太古地產住宅品牌超凡實力，亦證明該住宅項目的優越質素備受認可。

綜合利嘉閣「海德園」專門店提供的數據顯示，客戶對「海德園」的詢問度處於活躍水平，其中對一房單位查詢約佔45%，反應十分理想。據太古地產早前公布的價單顯示，「海德園」2座有7個低層E室，一房連開放式廚房單位，實用面積約437方呎，間隔寬敞實用，屬市場罕有，深受專才及對生活空間有追求的客戶，折實呎價介乎約15,346元至15,938元，香港島絕無僅有，投資自用好選擇。