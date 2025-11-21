利嘉閣海德園專門店反應熱烈 查詢一房戶佔45%｜柴灣新盤

近期本港樓市交投氣氛持續回暖，市場信心穩步提升，反映本港樓市活力重現。太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來市場反應熱烈，利嘉閣地產早已超前部署在港島核心地段為「海德園」設立專門店，項目由9月開售迄今，市場對利嘉閣「海德園」專門店反應熱烈，凸顯太古地產住宅品牌超凡實力，亦證明該住宅項目的優越質素備受認可。
綜合利嘉閣「海德園」專門店提供的數據顯示，客戶對「海德園」的詢問度處於活躍水平，其中對一房單位查詢約佔45%，反應十分理想。據太古地產早前公布的價單顯示，「海德園」2座有7個低層E室，一房連開放式廚房單位，實用面積約437方呎，間隔寬敞實用，屬市場罕有，深受專才及對生活空間有追求的客戶，折實呎價介乎約15,346元至15,938元，香港島絕無僅有，投資自用好選擇。
利嘉閣地產總裁廖偉強指出，今年以來本港金融市場表現持續理想，投資者趁機套股換樓，帶動物業成交。另外，香港銀行再次跟隨美國減息，減輕了業主的按揭負擔；早前「習特會」亦釋出正面訊號，加上目前「供平過租」的現象，吸引不少投資者再度入市，而租客轉投買賣市場的數目亦明顯上升等，多項因素都利好本港樓市一手交投持續熾熱。根據利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處數據，今年截至11月11日為止，全港共錄一手私宅買賣登記約17,131宗，已超越去年全年的16,206宗。
廖偉強續指，「海德園」作為港島東區近20年罕有的全新大型住宅項目，戶型多元化，足以滿足不同買家的需求。項目地面層連接毗鄰逾4.3萬方呎廣闊戶外休憩綠化空間，讓住戶可以享受城市中的綠洲生活體驗。而項目大型住客會所CLUB HEADLAND5由英國建築及室內設計公司Conran and Partners打造，以「Urban Resort度假會所」為設計主題，佔地約8萬方呎，提供約30項頂級健身和休閒設施，包括香港首個住客會所提供羅馬式高溫浴室，歷奇天地設有旋轉滑梯及6.3米高的室內大型攀爬繩網，約4,000方呎的綠意草地，打造媲美高級私人會所尊貴體驗，切合一家大細假日玩樂所需。
利嘉閣地產港島區董事胡栢榮補充，項目另一大賣點，是位置十分優越，距離港島東太古、金鐘及中環核心商業區僅10至15分鐘車程，且傲踞交通總匯上蓋，項目地面層設有大型公共交通交匯處，提供逾40條巴士及小巴路線，輕鬆穿梭各區。此外，項目第1期入伙後首兩年，住戶可享用往返杏花邨港鐵站的免費專車接送服務。校網方面，位處16校網及中學東區校網，擁有優質教育資源，港大同學會小學和法國國際學校(小學部)等名校林立，相信必令家長們趨之若鶩，並認為在發展商的品牌效應下，對「海德園」升值潛力看高一線，相信必定可吸引換樓客、中港投資者，以及新來港專才的追捧。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎。