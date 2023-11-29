利嘉閣港島東區旗艦分行開幕 向THE HOLBORN買家送智能家電禮券｜代理動態

恒基地產(012)西灣河新盤「THE HOLBORN」自現樓推出以來，深受市場歡迎。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自7月現樓推售以來累沽107伙，當中3個月更為港島一手成交之冠，買家約半數來自港島區，九龍及新界區佔比相約。全盤迄今累售243伙，佔可售單位275伙近88%，套現逾17.6億元。

利嘉閣地產一直十分重視「THE HOLBORN」的銷售工作，為配合發展商最新銷售部署，不但在利嘉閣港島東區旗艦分行增設THE HOLBORN專門店，更由即日起至今年12月30日，凡經該行購買「THE HOLBORN」一手住宅單位的首5名買家，即可獲贈價值約10,000元「智能家電禮券」，優惠總值合共約50,000元。優惠先到先得，送完即止。