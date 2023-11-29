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地產
2023-11-29 19:19:30

利嘉閣港島東區旗艦分行開幕 向THE HOLBORN買家送智能家電禮券｜代理動態

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利嘉閣港島東區旗艦分行開幕 向THE HOLBORN買家送智能家電禮券｜代理動態

利嘉閣地產除在港島東區旗艦分行增設THE HOLBORN專門店，更向項目買家送置業優惠。

恒基地產(012)西灣河新盤「THE HOLBORN」自現樓推出以來，深受市場歡迎。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目自7月現樓推售以來累沽107伙，當中3個月更為港島一手成交之冠，買家約半數來自港島區，九龍及新界區佔比相約。全盤迄今累售243伙，佔可售單位275伙近88%，套現逾17.6億元。

利嘉閣地產一直十分重視「THE HOLBORN」的銷售工作，為配合發展商最新銷售部署，不但在利嘉閣港島東區旗艦分行增設THE HOLBORN專門店，更由即日起至今年1230日，凡經該行購買「THE HOLBORN」一手住宅單位的首5名買家，即可獲贈價值約10,000元「智能家電禮券」，優惠總值合共約50,000元。優惠先到先得，送完即止。

利嘉閣港島東區旗艦分行開幕 向THE HOLBORN買家送智能家電禮券｜代理動態

「THE HOLBORN」迄今累售243伙，佔可售單位275伙近88%，套現逾17.6億元。(資料圖片)

分行設兩幅220吋超大型LED顯示屏幕

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，《施政報告》後，外來人才置業數量驟增，樓市亦備受帶動，復甦可期。其中港島區向來是珍貴地段，樓價相對堅挺；尤其是東區一帶，不但是核心商業區，也是核心住宅區及購物消閒區，潛藏龐大購買力。利嘉閣有見及此，亦投放大量資源，選址康怡花園開設旗艦級分行，讓利嘉閣的前線團隊有效提升市場佔有率。分行更設有兩幅220吋超大型LED顯示屏幕，面向人流如鯽的大街，廣收宣傳之效，並於今日(29)隆重開業。

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廖偉強續稱，位於利嘉閣港島東區旗艦分行附近的「THE HOLBORN」，亦是區內矚目的新晉住宅。項目賣點之一是位置優越，各種消閒、飲食購物及交通配套應有盡有。項目自入伙以來錄得不少行政人員承租的個案，呎租更高見79元，因而令不少長線投資者趨之若鶩。近期，證監會斥巨資購入區內甲級商廈的樓面，進一步凸顯港島東核心商業區的地位，可以預計未來將有更多行政人員遷到該區居住，令「THE HOLBORN」這類優質新晉住宅更加炙手可熱。

THE HOLBORN」提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。

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