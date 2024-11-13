利嘉閣特設101 KINGS ROAD專門店 送首5名買家總值18萬置業優惠｜炮台山新盤

為配合發展商的銷售部署，利嘉閣地產特別開設利嘉閣「101 KINGS ROAD」專門店。(蘇文傑攝)

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」周二(12日)公布首張價單，涉及51伙，若採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計，合共獲最高30%折扣，折實售價由488萬元起，折實呎價由18,626元，折實平均呎價20,800元。宏安地產執行董事程德韻表示，有見接獲不少對項目三房單位的查詢，正考慮會率先推出三房單位招標出售。她稱，據代理反映目前樓盤接獲的查詢中，用家及投資者比例各佔一半。 為配合發展商的銷售部署，利嘉閣地產特別開設利嘉閣「101 KINGS ROAD」專門店，為項目的銷售作出針對性部署，務求全方位協助買家選購心水單位。利嘉閣地產同時宣布，為「101 KINGS ROAD」客戶呈獻全新置業優惠，由項目開售首天起，凡經該行購買項目一手住宅單位的首5名買家，可獲贈「日本北海道雙人7日6夜雪季之旅」，每個優惠名額價值約3.6萬元，優惠總值約18萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，「101 KINGS ROAD」與港鐵炮台山站近在咫尺，附近亦有多條巴士線及電車線往來各區，交通便利。項目外形時尚，戶型選擇多元化，涵蓋一房至四房；而住客會所設施齊全，戶外游泳池、宴會廳及兒童遊樂場等都一應俱全，能切合不同類型的買家所需。 他續指，至於公司特別開設的利嘉閣「101 KINGS ROAD」專門店同樣位置優越，距離項目地盤約只有250米，徒步僅約4分鐘即達，客戶不但可以在專門店內獲得項目最新最全面的銷售資訊，以及優質的地產代理服務，更可現場了解項目附近的環境及交通優勢。 廖偉強表示，美國總統大選塵埃落定，市場不明朗因素盡數消除，加上美國及香港在上周四相繼再減息0.25厘，「供抵過租」的情況開始重現，吸引資金重返物業市場，而「101 KINGS ROAD」這類繁華鬧市中的優質新盤，絕對會是資金吸納的熱選。