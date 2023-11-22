利嘉閣真盤源APP睇樓贏巨賞圓滿結束 促成近百宗交易 佣金收入逾1400萬｜代理動態

利嘉閣地產向來緊貼資訊科技發展，走在業界最前線，今年再創新猷推出「利嘉閣真盤源APP 睇樓贏巨賞」，為客戶帶來無紙化的搵樓體驗。客戶經利嘉閣視察本港二手物業時，只要透過電子形式簽立「睇樓紙」，就可登記參加「睇樓大抽獎」；若客戶其後經利嘉閣買入物業，更可參加「成交大抽獎」，有機會奪得66,888元預付卡免找數簽帳額。

第二階段的「成交大抽獎」早前已抽出幸運買家梁小姐，獲得壓軸大獎價值66,888元預付卡免找數簽帳額。梁小姐更親臨利嘉閣總部，由利嘉閣地產主席施慧勤手中領取大獎。