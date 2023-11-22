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地產
2023-11-22 18:30:19

利嘉閣真盤源APP睇樓贏巨賞圓滿結束 促成近百宗交易 佣金收入逾1400萬｜代理動態

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利嘉閣真盤源APP睇樓贏巨賞圓滿結束 促成近百宗交易 佣金收入逾1400萬｜代理動態

幸運買家梁小姐(右)親臨利嘉閣總部，由利嘉閣地產主席施慧勤(左)手中領取大獎。

利嘉閣地產向來緊貼資訊科技發展，走在業界最前線，今年再創新猷推出「利嘉閣真盤源APP 睇樓贏巨賞」，為客戶帶來無紙化的搵樓體驗。客戶經利嘉閣視察本港二手物業時，只要透過電子形式簽立「睇樓紙」，就可登記參加「睇樓大抽獎」；若客戶其後經利嘉閣買入物業，更可參加「成交大抽獎」，有機會奪得66,888元預付卡免找數簽帳額。

第二階段的「成交大抽獎」早前已抽出幸運買家梁小姐，獲得壓軸大獎價值66,888元預付卡免找數簽帳額。梁小姐更親臨利嘉閣總部，由利嘉閣地產主席施慧勤手中領取大獎。

隨着最後一份獎品送出，歷時4個月的「睇樓贏巨賞」活動圓滿結束，活動期內共錄得超過1,000次使用電子睇樓紙的紀錄，成效顯著，且獲得大量客戶好評。同時間活動共收錄超過600宗抽獎登記，超過90%客戶參加抽獎。整個活動，包括兩個階段的「睇樓大抽獎」及兩個階段的「成交大抽獎」，合共更送出超過52份名貴奬品，總值超過16萬元。

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料「電子睇樓紙」應用比例將繼續擴大

施慧勤表示，「睇樓贏巨賞」活動推出以來反應熱烈，期內運用「電子睇樓紙」的客戶，更累積錄得近百宗成交，佣金收入超過1,400萬元，可見「電子睇樓紙」逐漸普及於客戶及前線同事中，效果顯著，相信未來的應用的比例將會繼續擴大。事實上，「電子睇樓紙」有效幫助客戶電子儲存睇樓單位、日期等資料，方便將來重溫搵樓、睇樓的記錄，比較不同的樓盤，幫助選定心頭好。此外，利嘉閣亦可透過數據，分析買家對不同類別樓盤的喜好，以便更快更精準地提供合適的盤源，有效協助促成交易。

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施慧勤指出，利嘉閣將應用更多創新科技，貼合時代發展，為客戶提供優質的房地產服務，讓客戶在搵樓置業的過程中，獲得更佳的體驗。

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