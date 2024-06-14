利嘉閣精英會到訪沖繩 食玩買兼參觀樓盤考察市場｜代理動態

利嘉閣精英會致力讓成員有多元發展，除了熟悉中港市場，更要放眼海外。因此，一年一度的精英會旅行，就選定日本沖繩作為考察的地點，一行76名精英會成員浩浩蕩蕩到沖繩體驗當地文化、美食之餘，亦考察當地的地產市場，而本屆精英會副會長-新界區董事鄭健糧亦參與其中。
是次沖繩3天之旅，行程相當豐富，精英們盡情「食玩買」，包括到訪當地著名景點如萬座毛、水族館及國際通，以及品嚐琉球美食，如懷石料理及和牛燒肉，樂而忘返。此外，精英們更與當地知名物業代理交換行情，並參觀了位於沖繩中頭郡北谷町的物業，了解當地市場概況。經過這3日行程，精英會成員間的感情明顯有所增長，相信對於日後精英之間的合作，必定有所裨益。
利嘉閣地產主席施慧勤稱，期望一眾精英會成員享受今次的沖繩之旅，考察之餘亦為身心充電。期待各位精英盡興而歸，繼續努力開單，為生意奮戰；又願大家經過這次旅程後，彼此更熟落，並且互相分享工作心得和技能，讓精英會薪火相傳，繼續擴展利嘉閣地產的市場佔有率。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，精英會成員是公司的重要資產，同事能成為當中一員，實在值得驕傲。他續指，今次精英會沖繩之旅，期望大家放鬆心情，投入盡興，同時亦可以與不同區域的精英互相認識、互相交流，藉此增進大家的友誼，未來能做到全方位合作，確立互相扶持的精神，貫徹利嘉閣「家的感覺」的文化。