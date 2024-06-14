利嘉閣精英會到訪沖繩 食玩買兼參觀樓盤考察市場｜代理動態

利嘉閣精英會致力讓成員有多元發展，除了熟悉中港市場，更要放眼海外。因此，一年一度的精英會旅行，就選定日本沖繩作為考察的地點，一行76名精英會成員浩浩蕩蕩到沖繩體驗當地文化、美食之餘，亦考察當地的地產市場，而本屆精英會副會長-新界區董事鄭健糧亦參與其中。

是次沖繩3天之旅，行程相當豐富，精英們盡情「食玩買」，包括到訪當地著名景點如萬座毛、水族館及國際通，以及品嚐琉球美食，如懷石料理及和牛燒肉，樂而忘返。此外，精英們更與當地知名物業代理交換行情，並參觀了位於沖繩中頭郡北谷町的物業，了解當地市場概況。經過這3日行程，精英會成員間的感情明顯有所增長，相信對於日後精英之間的合作，必定有所裨益。