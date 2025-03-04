利嘉閣精英會就職典禮圓滿舉行 達標精英人數達282位｜代理動態

利嘉閣地產2025年度精英會就職典禮在上周四(2月27日)圓滿舉行。新一屆會長、副會長及籌委會成員亦正式就位。利嘉閣地產主席施慧勤在典禮致辭時表示，今年精英會達標精英人數達282位，能在去年動盪樓市中創出佳績，是實力的表現。 施慧勤指，去年本港樓市「驟晴驟雨」，但各位前線精英仍繼續秉持無懼困難、永不言敗的精神，創出驕人成績，而公司為了鼓勵前線同事繼續創出更佳業績，今年新增藍色「銀鷹」榮譽，表揚業績達300萬或以上的銀鷹會員。此外，累積達十年或以上精英會會籍的同事，亦獲晉身「傳奇」精英，今年就有28位精英獲此榮譽。

施慧勤又寄語今屆精英會會員，不論對公司及同事，都要常存感恩的心，同時也要以謙遜的態度，時刻警醒，努力前行突破自我，為今年的業績再打拼。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，受惠去年政府在2月底宣布樓市全面撤辣，美國及香港銀行先後減息，加上人才落戶政策下，截至去年底各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，超過27萬宗獲批，共約18萬名人才到港，對本港物業市場帶來持續的剛性需求。在眾多利好樓市因素推動下，只要前線同事努力不懈，與時並進，配合科技發展，積極開拓人際網絡，相信今年會是一眾精英會成員大豐收的一年。

2025年度利嘉閣精英會會長由新界區董事鄭健糧擔任。鄭健糧表示，有幸成為今屆精英會會長，可以為精英會及一眾精英同事服務，感到非常榮幸，亦十分感激公司的支持。他指，精英會在2月已率先舉行「利嘉閣X新鴻基GO PARK SPORTS DAY」同樂日，當日出席的精英同事樂此不疲參與不同類型的運動，發揮團結精神，各人盡興而歸。 鄭健糧亦預告，精英會今年將舉行多項不同類型活動，包括海外考察、交流，以及各式各樣的聯誼活動等。他續稱，任期內將聯同副會長及一眾籌委成員，竭盡所能，為精英會會員謀福利，爭取更多建立團隊士氣及自我增值的機會，務求提升精英們的專業水平。