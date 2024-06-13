利嘉閣轉軚看淡樓市 充斥四大不利因素 全年樓價恐跌一成｜樓市點睇

今年首季樓市全面撤辣，刺激市場出現「量價齊升」的旺勢，惟只亢奮了一季，屬曇花一現。利嘉閣地產今日(13日)總結上半年樓市表現及展望下半年樓價走勢，該行總裁廖偉強表示，樓市充斥四大不利因素，令下半年市況難言樂觀，恐再次陷入「量跌價軟」的困境，下半年樓價或跌5%，全年更有機會挫8%至10%。 上半年一手暴漲 二手大升 該行先回顧上半年市況，利嘉閣地產董事徐志華表示，截至本月11日止的上半年，整體私宅買賣登記共有23,013宗，涉及金額約2,113.62億元，預計整個上半年料達26,409宗及2,433.14億元，將較去年下半年的15,060宗及1,395.18億元分別升75%及74%。當中一手私宅買賣登記累計已錄8,605宗，料整個上半年最終可錄9,068宗，較去年下半年大增1.2倍，創近5個「半年度」新高。至於二手私宅登記量錄得14,408宗，預期整個上半年最終可錄17,341宗，將較去年下半年增逾58%，重返至貼近2023年上半年的水平；上半年二手私宅登記總值料達1,300.13億元，將較去年下半年的939.63億元增加38%，量值均同步自低位大反彈。

一手貨尾高企令發展商勢減價推盤 該行於去年底曾預測2024年樓價升8%，如今看法突轉軚。廖偉強指，在2月底全面撤辣效應下，確實為樓市帶來一波量價齊反彈的好勢頭，惟單靠撤辣而在其他因素未見明顯改善下，樓市持續向上的動力不足，當最心急入市的購買力被消化後，市場便輾轉回軟，因此對下半年樓市未感樂觀。 廖偉強稱，現時樓市充斥四大不利因素，首先是一手貨尾高企，由於之前兩年新盤銷售緩慢，發展商面對庫存壓力，新盤貨尾年初時已達近2.1萬伙。即使發展商近月發力推盤，惟未能全數沽清之下，總體貨尾量不跌反升，估計目前升至約2.3萬伙水平。他認為，面對庫存太多，發展商爭相出貨，減價事在必行，亦因此拖低二手市場價格，令樓價持續受壓，估計現時新盤庫存量需要1至2年才消代，若降至約1萬伙水平，樓價才有望轉勢向上。

商家富人需沽樓套現周轉 受經濟未見明顯復甦影響，不少商家富人的商業資金被鎖死，未能發揮作用之餘，反倒要出售部分原本用以投資甚至自用的住宅物業來周轉填補。因應不少商家均面對高息的壓力，在需要償還銀行貸款時，不得不沽樓套現來解決資金荒的問題，故即使是二手豪宅的樓價於近期亦見有調整壓力。 供樓按息高企削市民投資消費意欲 過去三年至今，高息環境令市民供樓壓力龐大，令他們的消費意欲減弱，當整體社會消費力弱及消費信心不足時，亦會窒礙樓市表現。加上股市仍未確認復甦，今年以來仍在低位浮沉，雖一度重越過萬九點大關，但近期又再次回落爭持，未有明確大升的方向，因此亦帶動不了消費效應。 銀行收緊按揭 物業估值下跌 同時買家面對銀行收縮借貸的壓力，如兩年前買下樓花的買家，今時今日要收樓上會，很多銀行估值下降，加上借貸金額未必能達之前預期的水平，買家便要想方設法去「抬錢上會」，令不少買家也面對財政壓力，影響進一步的投資及消費心情。至於一些能力稍遜的買家，最終甚或要面對無奈撻訂的決定。廖偉強指，若樓價繼續下跌，勢必增加負資產宗數，直言情況是十分危險，呼籲金管局採取措施幫助買家。