利嘉閣連續13年支持「香港家居博覽」 攜手推動優質家居生活

利嘉閣地產一直致力向客戶提供最專業的房地產服務，幫助客人購得理想安樂窩，尋找「家的感覺」；而公司已連續13年成為「In-Home Expo 香港家居博覽2025」的主要贊助機構及指定地產代理，與主辦方攜手推動優質的家居生活。

一連四天的博覽會今日(29日)開始假灣仔會議展覽中心舉行，利嘉閣地產總裁廖偉强獲大會邀請擔任開幕禮的主禮嘉賓，與香港特別行政區政府政務司副司長卓永興及展覽集團主席王學譜等一同主持簡單而隆重的開幕儀式，場面熱鬧。

是次的家居博覽共分7大展區，有超過900個展位，展覽規模再創歷年以來最大，除了雲集多個知名品牌，包括有建材、家居設計、家具、影音產品等方面的商家參展。此外，大會今年更配合政府推動銀髮經濟的大方向，首次新增「樂齡館」，提供長者日常家居及醫療護理產品的資訊。