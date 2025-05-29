利嘉閣連續13年支持「香港家居博覽」 攜手推動優質家居生活

利嘉閣地產一直致力向客戶提供最專業的房地產服務，幫助客人購得理想安樂窩，尋找「家的感覺」；而公司已連續13年成為「In-Home Expo 香港家居博覽2025」的主要贊助機構及指定地產代理，與主辦方攜手推動優質的家居生活。
一連四天的博覽會今日(29日)開始假灣仔會議展覽中心舉行，利嘉閣地產總裁廖偉强獲大會邀請擔任開幕禮的主禮嘉賓，與香港特別行政區政府政務司副司長卓永興及展覽集團主席王學譜等一同主持簡單而隆重的開幕儀式，場面熱鬧。
是次的家居博覽共分7大展區，有超過900個展位，展覽規模再創歷年以來最大，除了雲集多個知名品牌，包括有建材、家居設計、家具、影音產品等方面的商家參展。此外，大會今年更配合政府推動銀髮經濟的大方向，首次新增「樂齡館」，提供長者日常家居及醫療護理產品的資訊。
廖偉強表示，十分高興能夠和家居博覽會的主辦方作長期合作，此博覽會可說是每年業界的盛事，參展商包括各項最新家居產品及服務資訊，讓置業者可以一站式輕鬆安排新居布置，這與利嘉閣地產一直致力提供多元化搵樓平台，以專業優質服務協助買家置業的理念，可謂同出一轍。
談到眾所關心的地產市道，廖偉強指出，近期拆息持續向下，令置業者供樓負擔得以大大減輕，加上政府不斷推動本地經濟發展，而落戶香港的內地專才人數不斷增加，將進一步推升住屋需求，料下半年樓市將持續暢旺，樓價有力從低位回升。