利嘉閣鄭健糧帶領新界戰區超額完成目標 冀「真盤源」平台助力明年營業額達5億

利嘉閣藍戰士向來無懼無畏，時刻保持強勁鬥心，勇往直前，屢創佳績。由利嘉閣地產新界區董事鄭健糧帶領的新界戰區2025年戰績亮麗，成功超額完成目標，未來將承接2025年的勢頭，以全新陣型締造佳績，目標於2026全年達到5億元營業額。
鄭氏指出，新界戰區精英在2025年多個焦點新盤銷售中屢創佳績，錄得亮眼市佔率，展現強勁的市場競爭力。同時，二手市場表現亦顯著提升，多區成績突出，顯示團隊在不同板塊均有全面發揮。
在人才培育上，新界戰區2025年業績達300萬元或以上的精英人數按年增約35%，千萬元主管亦增加16%，彰顯團隊專業實力與持續增長動能。由於內地客人在一、二手市場的入市比例已達25%，新界戰區亦積極加大自媒體培訓投入，以進一步提升整體競爭力。
鄭氏續指，隨着政府推動北部都會區及新田科技城等大型規劃，未來新界區將迎來龐大商機。2026年新界區有多個新盤蓄勢待發，如西沙灣、東涌東、上粉及古洞站項目，大圍柏傲莊三期現樓、荃灣新地項目等，為區內住宅供應注入新動力，進一步鞏固該區優勢。他鼓勵旗下精英，應減少內耗、互利共贏，並以「堅持信念，Think Big」精神再接再厲，把握新界區的發展機遇。
最後，鄭氏感謝公司平台及旗下精英的支持。他指出，公司今年投放千萬悉心打造「真盤源」全新廣告，更邀得藝人周嘉洛代言，不僅展現「真盤源」品牌嶄新形象，更成功為前線吸引更多客源，帶來可觀業務增長。展望未來，他相信在「真盤源」平台的助力下，隨着更多優秀人才加盟，新界戰區將繼續以盈利為主導，締造更豐碩成果。