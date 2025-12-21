利嘉閣鄭健糧帶領新界戰區超額完成目標 冀「真盤源」平台助力明年營業額達5億

利嘉閣藍戰士向來無懼無畏，時刻保持強勁鬥心，勇往直前，屢創佳績。由利嘉閣地產新界區董事鄭健糧帶領的新界戰區2025年戰績亮麗，成功超額完成目標，未來將承接2025年的勢頭，以全新陣型締造佳績，目標於2026全年達到5億元營業額。

鄭氏指出，新界戰區精英在2025年多個焦點新盤銷售中屢創佳績，錄得亮眼市佔率，展現強勁的市場競爭力。同時，二手市場表現亦顯著提升，多區成績突出，顯示團隊在不同板塊均有全面發揮。

在人才培育上，新界戰區2025年業績達300萬元或以上的精英人數按年增約35%，千萬元主管亦增加16%，彰顯團隊專業實力與持續增長動能。由於內地客人在一、二手市場的入市比例已達25%，新界戰區亦積極加大自媒體培訓投入，以進一步提升整體競爭力。