利嘉閣首創RicaCoin員工激勵系統 累積送出禮物總值近200萬

利嘉閣地產一向力求創新，亦重視團隊文化與員工體驗。公司於2022年4月推出RicaCoin，成為全港首間推出遊戲化員工激勵系統的地產代理公司。前線員工只要達成公司指定任務(Mission R)，例如拍攝【#KOL睇真盤】影片、一般樓盤介紹影片、以至其他日常更新樓盤狀況工作等等，就可以賺取到相應的RicaCoin，並自由兌換樓盤推薦獎賞或心儀禮品，藉此提升前線的士氣和歸屬感，直接帶動公司的銷售效益。

在眾多RicaCoin可兌換項目中，以《真盤源》平台線上置頂曝光的「星級盤」推薦廣告最受員工追捧，透過換領機制，「星級盤」累積使用量已近4萬次，反映出同事對於提高生意額的主動和積極性，以及公司《真盤源》平台的強大吸客能力。