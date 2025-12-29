利嘉閣首創RicaCoin員工激勵系統 累積送出禮物總值近200萬

利嘉閣地產一向力求創新，亦重視團隊文化與員工體驗。公司於2022年4月推出RicaCoin，成為全港首間推出遊戲化員工激勵系統的地產代理公司。前線員工只要達成公司指定任務(Mission R)，例如拍攝【#KOL睇真盤】影片、一般樓盤介紹影片、以至其他日常更新樓盤狀況工作等等，就可以賺取到相應的RicaCoin，並自由兌換樓盤推薦獎賞或心儀禮品，藉此提升前線的士氣和歸屬感，直接帶動公司的銷售效益。
在眾多RicaCoin可兌換項目中，以《真盤源》平台線上置頂曝光的「星級盤」推薦廣告最受員工追捧，透過換領機制，「星級盤」累積使用量已近4萬次，反映出同事對於提高生意額的主動和積極性，以及公司《真盤源》平台的強大吸客能力。
此外，為提升客戶體驗，公司亦鼓勵前線多使用電子睇樓紙，並透過RicaCoin獎賞機制推動，結果成效顯著；截至今年，使用比例已升至近半。至於其他「RicaCoin」禮品的換領亦十分熱烈，截至今年11月底止，公司已累積送出價值近200萬元的禮品，當中包括不同類型的潮流智能產品、主題公園門票、家庭電器及現金禮券等，滿足各人所需；而公司數據顯示，最受觀迎的3款禮品依次為AirPods Pro 3、SOGO 1,000元購物現金禮券，以及iPhone 17 256GB，換領人數分別錄得20位、17位及4位，其中iPhone 17系列於9月登場，短短2個多月已兌換了4部。
利嘉閣地產主席施慧勤稱，RicaCoin員工激勵系統自推出以來，深受前線同事歡迎。為進一步提升員工的參與度並吸引更多年輕人才加入，今年將RicaCoin系統推廣至所有後勤同事，讓全體員工一同分享「即時獎賞、自由兌換」的樂趣，除有效推動同事的積極性，亦大大提升同事的工作效率。展望未來，公司會繼續加大投放資源去優化系統，令同事能夠寓工作於娛樂，達致多贏局面。