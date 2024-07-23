利嘉閣黃竹坑站分行喬遷之喜 進駐THE SOUTHSIDE商場搶攻港島南｜代理動態

縱使近期樓市回軟，但市場剛性需求仍在，其中較珍貴的豪宅物業市道更可看高一線。利嘉閣地產把握機遇，精準投放資源，將黃竹坑站分行遷至港島南最矚目的黃竹坑香葉道2號「THE SOUTHSIDE」商場的LG33號舖，並且為首間地產代理進駐該商場。
喬遷到新址的黃竹坑站分行，於周一(22日)舉行簡單而隆重的開業儀式，並邀得利嘉閣地產總裁廖偉強、港島區董事胡栢榮、高級首席營業董事趙保杰、首席營業董事傅志勝、營業董事施文欣，以及營業董事鍾肇基，與黃竹坑站分行首席聯席董事池沅澂一同剪綵及切燒豬，而其他區域多位管理層亦前來到賀，場面熱鬧。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，港島區優質住宅物業向來稀缺，黃竹坑站上蓋住宅項目更為市場焦點。此次分行遷至港鐵黃竹坑站上蓋「THE SOUTHSIDE」商場，該址可謂得天獨厚，期望黃竹坑站分行的前線精英可以把握機遇，盡用優勢，進一步加強業務。
利嘉閣地產港島區董事胡栢榮指，自從南港島綫通車後，對外往來交通變得十分便捷，從而拉動區內物業價值。黃竹坑站分行的前線精英一向為客戶提供優質房地產服務，未來將繼續專注服務黃竹坑站一帶住宅物業的租賃及買賣外，亦會將業務範圍覆蓋至中半山、南區及山頂一帶等豪宅區，務求爭取更大的市場佔有率。
利嘉閣地產黃竹坑站分行首席聯席董事池沅澂感謝公司投放大量資源，協助團隊擴充規模，有利於業務發展，她又感謝總裁廖偉強、港島區董事胡栢榮的支持和鼓勵，以及直屬上司營業董事施文欣的提攜和指導。她期望分行各同事能夠上下一心，努力開拓客源，共創豐碩成果。