利嘉閣黃竹坑站分行喬遷之喜 進駐THE SOUTHSIDE商場搶攻港島南｜代理動態

利嘉閣地產將黃竹坑站分行遷至港島南最矚目的黃竹坑香葉道2號「THE SOUTHSIDE」商場的LG33號舖，並且為首間地產代理進駐該商場。

縱使近期樓市回軟，但市場剛性需求仍在，其中較珍貴的豪宅物業市道更可看高一線。利嘉閣地產把握機遇，精準投放資源，將黃竹坑站分行遷至港島南最矚目的黃竹坑香葉道2號「THE SOUTHSIDE」商場的LG33號舖，並且為首間地產代理進駐該商場。

喬遷到新址的黃竹坑站分行，於周一(22日)舉行簡單而隆重的開業儀式，並邀得利嘉閣地產總裁廖偉強、港島區董事胡栢榮、高級首席營業董事趙保杰、首席營業董事傅志勝、營業董事施文欣，以及營業董事鍾肇基，與黃竹坑站分行首席聯席董事池沅澂一同剪綵及切燒豬，而其他區域多位管理層亦前來到賀，場面熱鬧。