利嘉閣：上月全港錄3773宗樓宇買賣登記 連升兩月創3個月高位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市利好因素漸至，買賣登記量料已確認見底回升，未來整體買賣登記冀逐步穩中向好，為2024年升勢拉開序幕。根據土地註冊處數據所得，2023年12月份全港共錄3,773宗樓宇買賣登記（數字主要反映去年11月中旬至12月上旬的樓市實際狀況），較去年11月份的3,542宗再升7%，連升兩月兼創3個月高位；而月內整體物業登記總值錄得336.36億元，按月背馳跌13%，主因受前月有1宗中環歷山大廈涉及141.52億元的巨額內部轉讓商用項目登記拉高基數之故。

一手私宅買賣 YOHO WEST 登榜首

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量在西北大型新盤熱銷下持續顯著上升，發展商乘勢多輪加推奏效，刺激去年12月份一手私宅買賣登記突破900宗，按月大升78%，共錄908宗；而買賣登記總值同步增加54%，錄得98.70億元。去年12月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「YOHO WEST」1期錄508宗、「維港1號」錄40宗，以及「NOVO LAND」2A期錄34宗。