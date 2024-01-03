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地產
2024-01-03 07:00:00

利嘉閣：上月全港錄3773宗樓宇買賣登記 連升兩月創3個月高位｜樓市數據

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利嘉閣：上月全港錄3773宗樓宇買賣登記 連升兩月創3個月高位｜樓市數據

陳海潮指，買賣登記量料已確認見底回升。（資料圖片）

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市利好因素漸至，買賣登記量料已確認見底回升，未來整體買賣登記冀逐步穩中向好，為2024年升勢拉開序幕。根據土地註冊處數據所得，202312月份全港共錄3,773宗樓宇買賣登記（數字主要反映去年11月中旬至12月上旬的樓市實際狀況），較去年11月份的3,542宗再升7%，連升兩月兼創3個月高位；而月內整體物業登記總值錄得336.36億元，按月背馳跌13%，主因受前月有1宗中環歷山大廈涉及141.52億元的巨額內部轉讓商用項目登記拉高基數之故。

一手私宅買賣YOHO WEST登榜首

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量在西北大型新盤熱銷下持續顯著上升，發展商乘勢多輪加推奏效，刺激去年12月份一手私宅買賣登記突破900宗，按月大升78%，共錄908宗；而買賣登記總值同步增加54%，錄得98.70億元。去年12月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「YOHO WEST」1508宗、「維港1號」40宗，以及「NOVO LAND」2A34宗。

利嘉閣：12月全港錄3773宗樓宇買賣登記 連升兩月創3個月高位｜樓市數據

2023年12月份全港共錄3,773宗樓宇買賣登記，較十一月份的3,542宗再升7%，連升兩月兼創3個月高位。

二手私宅買賣登記量跌價升

二手住宅市場方面，表現靠穩，惟在一手大型新盤低價搶客，及月內有較多節慶假期影響市民入市積極性下，而令買賣成交量較預期為少。數據顯示，去年12月份二手私宅買賣登記按月微跌4宗，錄1,756宗，按月維持在相若水平窄幅徘徊，表現並不太差；而月內登記總值則微升5%，錄得128.4億元。

非住宅物業登記跌穿600

至於非住宅市場方面，雖然工廈、商廈及店舖買賣全部按月均錄得升幅，惟在佔比最重的純車位錄得近25%的跌幅拖累下，導致非住宅物業登記量出現整體回落，再次跌穿600宗水平。數據顯示，去年12月份整體工商舖及其他買賣登記量按月跌12%，只錄得594宗；至於期內買賣登記金額更急挫50%，錄得89.09億元，主要受上述1宗逾百億元的巨額商用項目內部轉讓登記抽高前月基數所影響。

利嘉閣：12月全港錄3773宗樓宇買賣登記 連升兩月創3個月高位｜樓市數據

1月份二手私宅買賣登記按月挑戰2,000宗之上的水平。

1月整體登記冀上試3880

陳海潮表示，年底之際，市場陸續釋出利好因素，料整體樓市可保持穩中向好，不過在一手新盤經歷一輪熱烈銷售後，亦需回氣整固，等待下一波新盤接力應市。相信在新盤回氣期間，購買力可望流向二手市場，冀帶動1月份二手私宅買賣登記按月挑戰2,000宗之上的水平，配合工商舖及其他物業亦平穩微升，預期2024年首月整體樓宇買賣登記量可處近月高位徘徊，按月再微升近3%，上試3,880宗，有機會連升3個月，重現去年初曾出現的連月升勢。

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