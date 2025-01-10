利嘉閣：上月工商舖錄336宗買賣 年內第三高 商舖表現突出

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，受惠減息及恢復「一簽多行」政策，工商舖買賣雖從年內頂峰略有回軟，但仍處相對高位整固，後市維持審慎樂觀看法。據土地註冊處初步臨時數字顯示，2024年12月全港共錄得336宗工商舖物業買賣登記，較11月的379宗回落11.4%，仍為年內第3多的月份；月內登記總值錄得72.88億元，按月大增73.4%，為近11個月最多。12月三大範疇物業登記量錄得兩跌一升，當中工廈挫逾兩成，商廈亦跌7.5%，而商舖則逆市升逾一成。

工廈登記挫兩成 僅得 160 宗

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，去年12月工廈買賣登記量自11月的高位顯著回落，惟仍屬近4個月次多，反映本地息口持續回落，對市況有一定支撐；上月工廈登記佔比降至47.6%的水平，按月跌7個百分點。初步數字顯示，12月全月工廈共錄得160宗買賣登記，按月大減22.7%或47宗。至於12月工廈登記總值達11.35億元，按月同步跌20%，為近9個月次少。