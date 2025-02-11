利嘉閣：今年樓價睇升5% 目標增聘400人 倡財案放寬投資移民及印花稅

施慧勤(左三)表示，去年樓市猶如「坐過山車」，不過利嘉閣多區市場佔有率都錄得增長。

利嘉閣地產今日(11日)舉行新春團拜，港九新界各區代理均有出席，場面熱鬧。利嘉閣地產主席施慧勤表示，去年樓市猶如「坐過山車」，不過利嘉閣多區市場佔有率都錄得增長，包括新界一手市佔升2.5個百分點，啟德區二手市佔漲5個百分點，東涌二手市佔更攀10個百分點。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年樓市主要受經濟、政策、供應、利率、人口等因素影響，大部分因素都向好，不過供應成唯一拖累因素，目前發展商一手貨尾累計約2.2萬伙，冀今年一手成交達1.8萬伙，隨著供應數字減少，樓價預計趨穩定，全年至少有5%升幅。