利嘉閣：今年樓價睇升5% 目標增聘400人 倡財案放寬投資移民及印花稅

利嘉閣地產今日(11日)舉行新春團拜，港九新界各區代理均有出席，場面熱鬧。利嘉閣地產主席施慧勤表示，去年樓市猶如「坐過山車」，不過利嘉閣多區市場佔有率都錄得增長，包括新界一手市佔升2.5個百分點，啟德區二手市佔漲5個百分點，東涌二手市佔更攀10個百分點。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年樓市主要受經濟、政策、供應、利率、人口等因素影響，大部分因素都向好，不過供應成唯一拖累因素，目前發展商一手貨尾累計約2.2萬伙，冀今年一手成交達1.8萬伙，隨著供應數字減少，樓價預計趨穩定，全年至少有5%升幅。
加強AI運用 涉預算500萬
營運方面，廖偉強稱，利嘉閣目前開設185間分行，舖位續租租金下調約兩至三成，今年無計劃新增分行數量，不過員工數量擬由2,100人，增加400人至2,500人。同時，將加強運用AI投放，涉500萬元預算配合AI領域發展。施慧勤補充，今年將繼續推出AI培訓項目，幫助前線及後勤員工加強數碼營銷能力。
對於本月即將公布的《財政預算案》，該行獻策指，期望投資移民政策放寬，准予投資類別更多元化，投資住宅金額要求降低至1,000萬元；至於目前樓價300萬元以內僅須繳付印花稅100元，冀門檻放寬至樓價500萬元以內，以支持上車及年輕客。