利嘉閣「全城置業大激賞」活動結束 送出總值逾19萬獎品｜代理動態

活動在早前已抽出多位得獎者，其中，幸運兒徐先生就獲「終極大獎」，價值66,666元的預付卡簽帳額；而另一位幸運兒梁先生則獲得二獎，獎品為38,888元預付卡簽帳額。兩位幸運兒於上周五(11月22日)親臨利嘉閣地產總行，由利嘉閣地產主席施慧勤手中接過獎品。

利嘉閣助「終極大獎」得獎者覓得筍盤

值得一提的是，「終極大獎」幸運兒徐先生在領獎後，分享了他經利嘉閣地產置業的愉快體驗。徐先生早於去年透過「真盤源」平台尋找筍盤，並聯絡代理睇樓；期間，利嘉閣前線堅持不懈，殷殷勤勤服務整整一年，並且經常第一時間給他有用資訊，結果助他成功覓得心儀筍盤。

至於二獎幸運兒梁先生亦表示，當有置業的計劃時，第一時間就被利嘉閣的「真盤源」所吸引，認為此承諾與其他假盤充斥的搵樓網站截然不同，給予他很大信心。另外，他又盛讚代理安排睇樓時，為他提供電子形式簽署睇樓紙，過程快捷方便，而電子睇樓紙更可儲存其睇樓資料，方便翻查和比對。他更提到，在簽訂臨時買賣合約後翌日瀏覽真盤源平台，發現買入的單位在網頁上標示為「已成交」，反映利嘉閣真盤源以誠信為先，盤源真實，值得表揚。