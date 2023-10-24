利嘉閣：十大屋苑周末買賣創6周新高 剛需買家遂加快入市步伐

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場密切關注周三(25日)發表的《施政報告》樓市減辣措施，部分有剛性需求的買家以免一旦落實減辣後還價不易，遂加快入市步伐，惟大部分買家則保持觀望，於《施政報告》後再作決定，周末十大屋苑交投量在低基數下錄得反彈。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(21日至22日)十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，較上周末(14日至15日)的4宗按周增加1倍，創6周新高；而重陽節3天假期(21日至23日)十大指標屋苑則合共錄得10宗買賣。

料業主願意減價 有望突破現時牛皮膠著市況

廖偉強指出，市場除了觀望《施政報告》減辣措施以外，亦關注11月2日美國聯儲局議息結果，故現時市況仍維持拉鋸狀態；若周三《施政報告》落實有樓市減辣措施，相信二手交投量可望轉活；即使未能如市場預期出台顯著的減辣措施，料在業主願意減價之下，交投量亦有望突破現時牛皮膠著的市況。