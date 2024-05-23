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地產
2024-05-23 14:11:42

利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄41宗買賣 美孚新邨佔7宗登頂｜樓市走勢

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上周十大活躍成交屋苑中，美孚新邨以7宗買賣成最熱賣屋苑。

上周十大活躍成交屋苑中，美孚新邨以7宗買賣成最熱賣屋苑。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(51319)41宗買賣個案，較前周(5612)31宗增加32%，每個屋苑平均錄約4宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑交投量經歷撤辣衝高回順後，近周已找到支持位，料十大屋苑買賣逐漸轉向平穩浮沉。

一手新盤續主導大市

上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量上升，交投升幅介乎33%至兩倍不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周1宗急增至上周3宗，按周大增兩倍或兩宗，美孚新邨則以7宗買賣成為最熱賣屋苑。陳海潮指出，貼市價開售的新盤依然主導大市，當有大型全新盤應市時，仍將搶去二手市場的購買力。不過，市場各類買家眾多，新盤空檔期間，亦不乏買家在二手屋苑尋寶。隨著近日股市有較明顯的上升趨勢，加上內地新增8個個人遊城市可來香港，有望帶旺整體經濟及入市信心，預期二手市場可望進一步轉穩，十大屋苑成交量料呈穩步趨增的方向邁進。

黃埔花園成交量由前周1宗，急增至上周3宗，按周大增兩倍。

黃埔花園成交量由前周1宗，急增至上周3宗，按周大增兩倍。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (51319)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

美孚新邨**

7

0

9,666

--

2

8

港灣豪庭**

5

3

16,492

14,120

2

8

杏花邨

5

3

12,885

12,232

4

3

麗港城

4

5

11,064

11,049

4

4

太古城

4

4

13,757

13,293

4

8

新都城

4

3

13,571

14,150

7

1

沙田第一城

3

6

12,328

13,509

7

8

名城

3

3

15,043

14,974

7

8

映灣園

3

3

9,719

9,883

7

黃埔花園

3

1

13,055

12,025

　

　

十大屋苑總計

41

31

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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