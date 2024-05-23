利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄41宗買賣 美孚新邨佔7宗登頂｜樓市走勢

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月13至19日)錄41宗買賣個案，較前周(5月6至12日)的31宗增加32%，每個屋苑平均錄約4宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑交投量經歷撤辣衝高回順後，近周已找到支持位，料十大屋苑買賣逐漸轉向平穩浮沉。

一手新盤續主導大市

上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量上升，交投升幅介乎33%至兩倍不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周1宗急增至上周3宗，按周大增兩倍或兩宗，美孚新邨則以7宗買賣成為最熱賣屋苑。陳海潮指出，貼市價開售的新盤依然主導大市，當有大型全新盤應市時，仍將搶去二手市場的購買力。不過，市場各類買家眾多，新盤空檔期間，亦不乏買家在二手屋苑尋寶。隨著近日股市有較明顯的上升趨勢，加上內地新增8個個人遊城市可來香港，有望帶旺整體經濟及入市信心，預期二手市場可望進一步轉穩，十大屋苑成交量料呈穩步趨增的方向邁進。