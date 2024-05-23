利嘉閣：十大活躍指標屋苑上周錄41宗買賣 美孚新邨佔7宗登頂｜樓市走勢

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月13至19日)錄41宗買賣個案，較前周(5月6至12日)的31宗增加32%，每個屋苑平均錄約4宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手屋苑交投量經歷撤辣衝高回順後，近周已找到支持位，料十大屋苑買賣逐漸轉向平穩浮沉。
一手新盤續主導大市
上周十大活躍成交屋苑中，共有5個屋苑交投量上升，交投升幅介乎33%至兩倍不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周1宗急增至上周3宗，按周大增兩倍或兩宗，美孚新邨則以7宗買賣成為最熱賣屋苑。陳海潮指出，貼市價開售的新盤依然主導大市，當有大型全新盤應市時，仍將搶去二手市場的購買力。不過，市場各類買家眾多，新盤空檔期間，亦不乏買家在二手屋苑尋寶。隨著近日股市有較明顯的上升趨勢，加上內地新增8個個人遊城市可來香港，有望帶旺整體經濟及入市信心，預期二手市場可望進一步轉穩，十大屋苑成交量料呈穩步趨增的方向邁進。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (5月13至19日)
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排名
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屋苑名稱
|
買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
─
|
美孚新邨**
|
7
|
0
|
9,666
|
--
|
2
|
8
|
港灣豪庭**
|
5
|
3
|
16,492
|
14,120
|
2
|
8
|
杏花邨
|
5
|
3
|
12,885
|
12,232
|
4
|
3
|
麗港城
|
4
|
5
|
11,064
|
11,049
|
4
|
4
|
太古城
|
4
|
4
|
13,757
|
13,293
|
4
|
8
|
新都城
|
4
|
3
|
13,571
|
14,150
|
7
|
1
|
沙田第一城
|
3
|
6
|
12,328
|
13,509
|
7
|
8
|
名城
|
3
|
3
|
15,043
|
14,974
|
7
|
8
|
映灣園
|
3
|
3
|
9,719
|
9,883
|
7
|
─
|
黃埔花園
|
3
|
1
|
13,055
|
12,025
|
|
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十大屋苑總計
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41
|
31
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢