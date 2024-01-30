利嘉閣：去年二手居屋登記錄5,367宗 按年增逾兩成 今年有望上試7千宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港自去年初起全面恢復通關，歷時逾三年的新冠疫情變相落幕；伴隨「白居二」購買證於2022年底悉數批出，居屋購買力乘勢大舉釋放，刺激去年全年居屋二手成交量止跌回升。根據土地註冊處最新資料，去年全年二手居屋錄5,367宗買賣登記，較2022年的4,402宗增加22%，為近9年次高；至於去年居屋成交總值約241.99億元，較2022年的219.26億元增加約一成。

售價方面，去年二手居屋平均每宗售價約450.9萬元，較2022年的498.1萬元下跌9.5%，連跌兩年，較2021年歷史高位的535萬元低約15.7%，數據反映本港樓價自2022年開展加息周期開始持續受壓，資助房屋平均造價亦未能倖免。不過，在去年的登記當中仍有矚目登記個案，其中包括六月份鑽石山富強苑D座高層7室，單位實用面積645方呎，以高達900萬元轉手，折合平均實用呎價約13,953元，成交價相當於全年每宗平均售價的1倍左右。

九龍去年成交量 錄最大升幅

按樓價作分析，6個價格分類交投量按年錄得4升2跌，其中價值200萬元至300萬元以內的組別升幅顯著，成交宗數按年大增1.4倍至298宗；而登記量最多的組別則為價值400萬元至500萬元以內的二手居屋單位，去年共錄1,991宗登記，按年增加35%。如以地區劃分，九龍區期內升幅較多，按年增加36%至1,605宗二手居屋登記；而港島區則按年增加29%至539宗；至於新界區則錄得3,223宗買賣，較去年增加15%。

如按屋苑細分，去年以長沙灣凱樂苑的成交登記量最多，共錄得140宗買賣，較2022年的40宗激增2.5倍；至於上述屋苑期內成交總值7.34億元，按年飆升約2.2倍。至於九龍灣麗晶花園則以121宗登記屈居亞軍，成交總值錄5.64億元。