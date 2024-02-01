利嘉閣：去年共錄152宗夾屋買賣 創近4年新低 今年料止跌回升三成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，本港自2022年起步入加息周期，大型銀行相繼上調按揭利率，窒礙了買家的入市意欲。另外，港府於去年初宣布全面恢復通關，曾一度刺激樓市交投轉旺；惟本港經濟復甦進程滯後，旺勢未能持之以恆，令去年二手夾屋買賣宣告失守。
根據土地註冊處資料顯示，去年全港共錄152宗夾屋二手買賣登記，較前年的176宗下跌約14%，連跌兩年，為近四年新低水平；期內物業成交總額錄10.28億元，較2022年的12.95億元減少21%，創近五年新低，於10億元大關邊緣掙扎。回顧去年12月份，全港夾屋二手買賣登記有10宗，成交總值6,520萬元，較11月份的11宗及6,814萬元，分別按月下跌9%及減少4%。
馬鞍山雅景臺去年登記量跌勢最急
按屋苑作分析，去年十個夾屋屋苑中，共有9個屋苑登記量報跌，跌幅介乎11%至62%不等，其中馬鞍山雅景臺跌勢最急，於去年僅錄5宗登記，按年急挫62%；若以總值計算，則以葵涌芊紅居跌幅最多，上述屋苑於去年登記總值約為1,332萬元，按年銳減63%。不過，美孚/華景浩景臺表現與其他屋苑大相逕庭，買賣登記宗數由前年的28宗大增68%至去年的47宗，成交總值亦按年上升48%至2.76億元，登記量值均高踞去年夾屋榜首。
在去年全年的152個登記個案當中，按最高成交總值計算，以3月份青衣宏福花園1座中層D室最矚目，錄得980萬元成交，上述單位實用面積為712方呎，折合實用呎價則約13,764元。若按實用呎價計算，則以同月鑽石山悅庭軒1座高層A室的成交最高，單位實用面積449方呎，以750萬元易手，折合實用呎價約16,704元。
今年夾屋買賣冀挑戰200宗水平
陳海潮指出，發展商早前以低價推出新盤搶灘，市場反應熱烈，及後毅然提價加推，仍能錄得不俗銷情，可見市場購買力相當充沛，準買家吼準心儀筍盤自然會果斷出擊。再者，美國聯儲局預計今年內會有減息空間，意味著息口近乎觸頂，相信會有更多買家趁業主掉頭反價前偷步入市，順勢激活二手屋苑交投氣氛，夾屋買賣或可連帶受惠，故料今年全年夾屋二手買賣登記可望止跌並回升三成，挑戰200宗水平。