利嘉閣：去年共錄152宗夾屋買賣 創近4年新低 今年料止跌回升三成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，本港自2022年起步入加息周期，大型銀行相繼上調按揭利率，窒礙了買家的入市意欲。另外，港府於去年初宣布全面恢復通關，曾一度刺激樓市交投轉旺；惟本港經濟復甦進程滯後，旺勢未能持之以恆，令去年二手夾屋買賣宣告失守。

根據土地註冊處資料顯示，去年全港共錄152宗夾屋二手買賣登記，較前年的176宗下跌約14%，連跌兩年，為近四年新低水平；期內物業成交總額錄10.28億元，較2022年的12.95億元減少21%，創近五年新低，於10億元大關邊緣掙扎。回顧去年12月份，全港夾屋二手買賣登記有10宗，成交總值6,520萬元，較11月份的11宗及6,814萬元，分別按月下跌9%及減少4%。