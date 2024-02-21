利嘉閣：去年私宅落成量按年少35% 創4年新低 今年冀增至逾2.5萬伙｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年底在大型項目動工下，私宅動工量按月急增，根據屋宇署最新數據，去年12月份全港共有4個私人住宅項目合共2,987伙動工，包括大埔馬窩路(TPTL 243) (1,650伙)、上水古洞北(FSSTL 263)(884伙)、黃大仙鳴鳳街28號「薈鳴」(230伙)及灣仔活道13至21號及永祥街22至30號(223伙)；12月份私宅動工量按月大增近23.5倍，並創25個單月新高；至於，去年全年累積動工量為12,018伙，較2022年全年的8,361伙增加近44%。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，去年12月份全港共有2個項目，合共43個私人住宅單位落成，較11月份的3,238伙大減近99%，創38個單月新低；去年全年共有50個項目、涉及13,851伙私宅落成，僅達差估署原本全年預測量約69%，並較2022年全年的21,168伙減少近35%，為近4年最少。