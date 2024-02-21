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地產
2024-02-21 11:37:34

利嘉閣：去年私宅落成量按年少35% 創4年新低 今年冀增至逾2.5萬伙｜樓市數據

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利嘉閣：去年私宅落成量按年少35% 創4年新低 今年冀增至逾2.5萬伙｜樓市數據

根據屋宇署最新數據，去年全年累積動工量為12,018伙，較2022年全年的8,361伙增加近44%。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年底在大型項目動工下，私宅動工量按月急增，根據屋宇署最新數據，去年12月份全港共有4個私人住宅項目合共2,987伙動工，包括大埔馬窩路(TPTL 243) (1,650)、上水古洞北(FSSTL 263)(884)、黃大仙鳴鳳街28號「薈鳴」(230)及灣仔活道1321號及永祥街2230(223)12月份私宅動工量按月大增近23.5倍，並創25個單月新高；至於，去年全年累積動工量為12,018伙，較2022年全年的8,361伙增加近44%

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，12月份全港共有2個項目，合共43個私人住宅單位落成，較11月份的3,238伙大減近99%，創38個單月新低；去年全年共有50個項目、涉及13,851伙私宅落成，僅達差估署原本全年預測量約69%，並較2022年全年的21,168伙減少近35%，為近4年最少。

利嘉閣：去年私宅落成量按年少35% 創4年新低 今年冀增至逾2.5萬伙｜樓市數據

去年全年共有50個項目、涉及13,851伙私宅落成，僅達差估署原本全年預測量約69%。

去年私宅落成較差估署預測少三成

根據資料顯示，12月份本港共有2個私宅項目正式落成，包括灣仔活道1號，涉及42伙；而西貢大網仔(DD252 LOT243 S.A.)(1)亦於期內竣工。按地區劃分，去年全年九龍區共有20個項目、合共6,937個單位落成，佔整體比例約50.1%；新界區共有18個項目落成，涉及單位總數6,041伙，佔同期整體私宅落成量約43.6%；港島區則有12個項目落成，涉及單位總數873伙，佔整體私宅落成量約6.3%

陳海潮指出，雖然2023年全年私宅落成量僅達差估署預測的19,950伙的69%，但有不少未及於去年底落成的項目，料將順延至今年取得入伙紙，包括屯門「NOVO LAND」第2A(929)、第2B(729)、「凱和山」(698)及大窩坪延坪道9號第1 (332)等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量有望大幅回升八成至一倍，至約2.5萬伙或以上水平。

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