利嘉閣(工商舖)地產荔枝角旗艦店開業 發展商嘉賓到場祝賀

近日香港銀行再度跟隨美國下調息率，加上零售數據及本港經濟表現均令人喜出望外，帶動工商舖市場前景亦更明朗，利嘉閣(工商舖)地產洞悉先機，積極拓展搶佔市場份額，其中，籌備已久的荔枝角旗艦店近期正式開業，並於今天(3日)進行簡單而隆重的開幕典禮。
開幕典禮由利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年、利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒，以及利嘉閣(工商舖)地產西九龍-工商部3組高級聯席董事梁志輝主持，並邀得多位發展商嘉賓到場，包括麒豐資本創辦合夥人兼投資總監洪英偉、裕繕集團董事霍偉良、第一集團商業拓展部董事郭照華、永義國際集團投資經理甘明晉、凱龍瑞資產管理副總裁謝子欣、麗新地產助理副總裁陳長成，以及新世界發展(017)資產管理經理蔡霈璇，一同為新店剪綵及切燒豬。
黃應年指出，今年以來利率持續下滑，釋放市場潛在的購買力；而9月份零售銷售臨時估算為313億元，按年升5.9%，是2023年12月以來最大升幅。此外，第三季本地生產總值按年增長3.8%，同樣勝於預期，多項數據都反映本地消費及投資活動正在回暖。
黃應年續指，過去一季市場錄得多宗大額成交，顯示資金逐步流入工商舖市場，表明「聰明錢」已開始布局，而近期在谷底回穩的工商舖物業，亦是資金吸納的對象。有見及此，公司開設荔枝角旗艦店，作為搶佔九龍及新界區市場份額的重要據點。事實上，新店的選址考慮周全，不僅位處兵家必爭的工貿熱門地段，而且連接港九各區及大灣區生活圈亦相當便利；期望同事們上下一心，把握新店的優勢，攜手共創佳績。