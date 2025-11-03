利嘉閣(工商舖)地產荔枝角旗艦店開業 發展商嘉賓到場祝賀

近日香港銀行再度跟隨美國下調息率，加上零售數據及本港經濟表現均令人喜出望外，帶動工商舖市場前景亦更明朗，利嘉閣(工商舖)地產洞悉先機，積極拓展搶佔市場份額，其中，籌備已久的荔枝角旗艦店近期正式開業，並於今天(3日)進行簡單而隆重的開幕典禮。

開幕典禮由利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年、利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒，以及利嘉閣(工商舖)地產西九龍-工商部3組高級聯席董事梁志輝主持，並邀得多位發展商嘉賓到場，包括麒豐資本創辦合夥人兼投資總監洪英偉、裕繕集團董事霍偉良、第一集團商業拓展部董事郭照華、永義國際集團投資經理甘明晉、凱龍瑞資產管理副總裁謝子欣、麗新地產助理副總裁陳長成，以及新世界發展(017)資產管理經理蔡霈璇，一同為新店剪綵及切燒豬。