利嘉閣：明年樓市料漸進式復甦 樓價至少看升5%｜樓市走勢

利嘉閣地產表示，初步觀察明年樓市利好因素多於利淡因素，預期本港樓市將漸進式復甦，全年樓價可看升至少5%。至於租金方面，大批人才陸續有來將力挺租金再漲，當中中小型住宅租金於明年料再升8%；豪宅租金按年望再漲5%。 利嘉閣地產總裁廖偉強指出，今年樓市交投表現反覆，總結今年全年樓價料跌5.8%，為連續3年錄得跌幅，3年合計跌25.6%，並較2021年9月的歷史高位累挫26.4%。不過，隨著樓市撤辣，加上步入減息周期，明年樓市可望出現漸進式價量齊升，整體樓價在明年可錄逾5%的升幅，其中中小型住宅樓價全年看升6%至8%；而豪宅物業價格在投資移民及高才通支撐下，也料有3%至5%的升幅。他補充，一手樓將繼續主導樓市，預計明年錄得1.8萬宗成交，發展商「求量不求價」，以去庫存為主。

發展商新盤庫存多 樓價有壓力 廖偉強表示，明年有不少利好因素將推動樓市向好，包括持續減息，相信本月美國很大機會再度減息1/4厘。其次，租金上升以及樓價回落，帶來較可觀的租金回報率，有助推動投資者入市意欲。他續指，各類專才及高才通繼租樓後，亦會陸續「轉租為買」，帶來龐大住屋需求。銀行按揭方面亦有寬鬆的安排，包括月初放寬建期樓按至八成，相信銀行取態會維持較寬鬆，以配合復甦的樓市。 至於利淡因素方面，主要是發展商新盤庫存仍多，在貨尾量充裕下，新盤叫價能力受限，為樓價帶來一定壓力。其次，特朗普重掌白宮後，中美關係存在未知變數，為市場帶來不確定性。至於特朗普或增加關稅，本土減稅及限制移民人口政策均有增加通脹升溫的可能，或因此而窒礙減息的幅度及速度，成為來年樓市不明朗因素之一。

不一定擴張分行 擬增400員工 公司營運方面，他透露，利嘉閣今年全年佣金收入料約15億元，較去年約12億元上升約25%，增幅來自撤辣及減息後月份成交激增。利嘉閣目前約有185間分行，明年不一定增加分行數量，將利用網絡媒體吸納客源，至於員工人數暫錄約2,100人，明年目標增加約400人至2,500人。

全年私宅登記料達4.81萬宗 利嘉閣地產董事鄭健糧表示，預計今年全年整體私人住宅登記量最終可錄得約4.81萬宗，較2023年的歷史低位反彈25%，扭轉連續兩年迭創歷史低位的頹勢，創近3年最旺；物業成交總值方面，預測全年將反彈18%，至約4,390億元，連跌兩年後回升，創近3年來最多。

當中一手私宅市場，截至本月9日為止，買賣登記量值分別錄得15,640宗及1,984.84億元，料全年相關量值最終可達約16,210宗及約2,060億元，將較去年分別大升58%及59%。年內一手私宅登記大幅反彈，除明顯擺脫過去兩年約1萬宗的低位外，亦創近3年最多及近5年次多。至於2024年每宗一手私宅平均成交價料為1,271萬元，按年將微升0.8%。 至於二手私宅買賣登記量值截至本月9日分別錄30,219宗及2,213.73億元，預期全年登記量最終錄約3.19萬宗，較2023年的2.83萬宗回升13%，為連續兩年迭創歷史新低後反彈至近3年高位，惟仍屬史上第三低的年度，可見二手暫別谷底，但未見顯著大升。至於全年成交總值料達2,330億元，將按年微跌4%，連跌3年，料創近11年以來新低。按每宗二手私宅平均成交價計算，2024年料為730萬元，將按年跌約15%。