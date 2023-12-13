利嘉閣：明年樓市有望谷底回升 樓價反彈8% 租金續走俏｜樓市走勢

物業代理利嘉閣地產今日(13日)舉辦「2023年住宅市道回顧及2024年趨勢前瞻」記者會，該行總裁廖偉強指出，2022年樓價全年下挫15%，為自1998年急挫32.5%後，25年以來最大的按年跌幅，而2023年樓價料跌7%，亦是過去15年來的次大跌幅，且是繼2003年沙士後，21年來首度再現連續2年下跌的淡況。豪宅物業方面，預測全年跌幅約7.5%。不過展望明年，廖偉強認為主要負面因素有望陸續減退，而市場亦漸適應樓市「減辣」後的新格局，預計中小型住宅樓價將可錄得約8%的升幅；而豪宅物業價格料有8%的上升空間。 至於租金走勢方面，中小型住宅2023年全年租金最終料升7.5%，而豪宅租金全年也看升7%；受惠持續到港的各方人才需求而繼續走俏，該行預測中小型住宅租金於2024年料再升6%；豪宅租賃亦同樣看好，冀按年再漲6%。

回顧 2023 年整體私宅買賣迭創歷史新低 利嘉閣地產董事胡栢榮表示，根據土地註冊處資料，截至今年12月11日為止，2023年整體私人住宅累錄36,727宗買賣登記，涉及金額約3,585.47億元。按走勢推算，預計今年全年登記量最終只能錄得約3.9萬宗的破新低水平，較2022年再跌3%，勢連續兩年迭創1996年有紀錄以來的史上新低；物業成交總值方面，預測全年將減少2%，至約3,780億元，連跌兩年，創下近10年來的低位。 一手方面，胡栢榮料全年買賣登記量值最終可達約10,500宗及約1,340億元，將較去年分別微升5%及大增19%。雖然全年登記量重登萬宗之上，惟實際升幅輕微，是繼2013年一手新例歷史新低、2022年疫情及2008年金融海嘯後的史上第四低年度。

二手史上首度失守 3 萬宗大關 至於二手私宅預期全年登記量最終錄約2.85萬宗，較2022年的3.02萬宗再跌約6%，除連續兩年迭創歷史新低外，更為史上首度失守3萬宗大關，可見二手步入冰河時期。全年成交總值料達2,440億元，將按年挫約10%，亦連跌兩年，料創近7年以來新低。 按十大活躍二手屋苑表現分析，截至今年12月6日為止，將軍澳日出康城蟬聯為今年買賣登記量最活躍的屋苑，暫錄554宗登記，惟較去年全年所錄得的676宗少18%；其次為天水圍嘉湖山莊的369宗及荔枝角美孚新邨的352宗，兩者分別暫較去年全年少17%及多11%。另一熱門老牌屋苑紅磡黃埔花園今年暫時守在第六位，錄219宗登記，按年暫時少約12%。此外，十大活躍屋苑合計暫共錄得2,787宗登記，較2022年全年的3,300宗少16%。

明年整體私宅買賣目標 5.5 萬宗 展望2024年樓市，廖偉強認為，樓市料在農曆新年前經歷最後的寒冬，之後隨著預算案或進一步調整辣招、積聚的購買力回流、息口回落、人才及引資效應彰顯，新春及首季之後，樓市將另有一番新氣象。初步預期，2024年整體一二手私宅合計登記量料將由今年約3.9萬宗，大增41%至約5.5萬宗，重返過去10年平均水平；當中一手私宅買賣料達1.5萬宗，較2023年的1.05萬宗增加43%；而二手私宅成交量亦料較今年的2.85萬宗，大漲40%至4萬宗水平。 整體私宅成交金額方面，受惠交投拗腰回升刺激，2024年一二手私宅合共成交總值料可按比例大增47%，挑戰5,550億元水平，除創3年新高外，也有機會成為繼2021年及1997年後的史上第三高水平。