利嘉閣「真盤源」新增醫院聯網搵樓功能 助醫護人員覓心水樓盤

新年伊始，樓市迎來一番新氣象。利嘉閣地產今日(31日)舉行傳媒新春團拜，場面熱鬧；同時公布利嘉閣「真盤源」再升級，於「真盤源APP」及「真盤源網頁」中，增設「醫院聯網」搵樓功能，並將於2月6日起投入服務。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，「醫院聯網」搵樓功能所列的醫院聯網範圍，是參考醫院管理局的7個醫院聯網來劃分，各分區內放盤中的單位，連同面積、樓層、座向及放盤價等一目了然，對在公營醫院工作的人員，想尋覓就近上班地點的心水樓盤，此項新功能尤其貼心。

1 月醫護置業慈善獎賞查詢增三成

施慧勤稱，隨着醫管局在去年底正式推出「員工置業貸款計劃」，加上樓市回穩，預計醫護及相關人員入市的個案，會在今年顯著上升。利嘉閣希望透過此項新功能，讓更多醫護人員能第一時間取得全方位搵樓資訊，成功一圓置業夢；更可藉參加去年11月推出的「醫護置業慈善獎賞」，幫助更多有需要人士，醫護人員或其直系親屬經利嘉閣置業，不但獲得1,000元禮券到社企購物消費，利嘉閣亦承諾每宗合資格的成交捐出2,000元給予受惠社福機構。她續稱，利嘉閣前線在1月份接獲有關「醫護置業慈善獎賞」的查詢，對比去年12月份上升三成。