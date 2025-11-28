利嘉閣：私宅轉手獲利個案連升兩月見近7個月新高 平均賺幅衝破20%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月樓價持續回升，整體樓市氣氛尚佳，帶動二手市場的轉手獲利比率及平均賺幅齊升，料後市繼續打穩根基再走俏。綜合土地註冊處資料所得，2025年10月份全港2,520宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,571宗，佔比62.3%，按月升0.4個百分點，連升兩個月，創下自4月以來的7個月新高。 新界區表現屬最好 按物業區域劃分，10月份新界區表現屬最好，以63%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.9個百分點；其次為九龍區，報62.3%，按月升2.9個百分點；至於港島區表現稍遜大市，只錄得61%，且按月跌3.8個百分點。按物業轉售價格分析(見表一)，樓價1,001萬至1,200萬元組別之獲利比率最高，錄66.1%，按月升4.5個百分點，涉及宗數78宗；此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率也達65.4%，按月升5.3個百分點，同樣優於大市表現。

上月蝕讓宗數見8個月低 另外，數據顯示今年10月份每宗私宅轉手個案平均賺幅衝破兩成，錄得21.7%，單月再漲4.3個百分點，連升三月兼創自去年12月以來的11個月新高。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達24.7%，按月升0.3個百分點，錄622宗。 至於帳面錄得虧損者有929宗，佔比按月跌0.5個百分點，至36.9%，為今年3月以來的8個月新低；至於上月平手的個案有20宗，佔比持平在0.8%。 日出康城平均每宗轉手蝕7.8% 此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑能錄得百分百獲利，其中獲利成功比率最高者為名城及天璽‧天，雙雙均為93%，其次為愉景灣的86%，而第三為美孚新邨的82%。