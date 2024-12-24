利嘉閣：私宅轉手獲利率及賺幅齊回升 邊個屋苑賺錢比率最高？｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在相繼利好消息推動下，私宅轉手獲利比率及賺幅雙雙回升，後市料續靠穩整固，伺機繼續突破向好。綜合土地註冊處資料所得，2024年11月份全港2,467宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,627宗，佔比66%，按月升1.3個百分點，在低位反覆靠穩，升至近4個月高位。 九龍區表現跑輸大市 按物業區域劃分，11月份港島區表現繼續領先，以68.4%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升0.1個百分點；其次為新界區，報66.8%，按月升2.9個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄63.1%，且按月跌0.7個百分點。按物業轉售價格分析，樓價1,001萬至1,200萬元組別獲利比率最高，錄69.8%，按月升4.5個百分點，涉及宗數81宗；此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率達69.2%，按月也升2.7個百分點，同樣優於大市。

此外，數據顯示今年十一月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為22.7%，連跌兩個月後自谷底回升，單月上升2.2個百分點，但仍為2010年一月以來的179個月(即接近15年)來次低水平。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達28.7%，按月升0.7個百分點，錄708宗。 至於帳面錄得虧損者達822宗，佔比按月再減1.1個百分點，至33.3%，為近4個月低；而上月平手的個案持平在18宗，佔比微降0.2個百分點至0.7%。

日出康城擺脫連月「見紅」困窘 此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑能錄得百分百獲利，其中獲利成功比率最高者為將軍澳維景灣畔，錄得95%，其次為大圍名城及東涌映灣園，分別錄得89%及87%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的1.5%至最多的77.1%不等。其中，映灣園錄得每宗轉手平均賺77.1%，為表現最亮麗的屋苑；至於天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城也分別平均賺56.6%及56.4%，亦為榜內賺幅較大的屋苑。反之，將軍澳日出康城則賺最少的1.5%，惟已擺脫連月要錄得虧損的困窘。