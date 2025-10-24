利嘉閣：第三季居二成交量按季大減22% 創七季新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「居屋2024」自五月開始至八月完成，而銀行同業拆息同在八月急升，加上不少居屋客亦在第三季觀望《施政報告》；所以七月、八月、九月，連帶第三季的未補價居屋買賣呈現「縮水」。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，今年第三季全港錄505宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較今年次季的651宗按季大減22%；至於上季未補價物業成交總值約20.04億元，較前季的25.78億元同步大跌22%，成交量及總值均創近7季新低。

第三季未補價居屋平均售價 396.9 萬元

售價方面，本年第三季每宗居屋第二市場買賣平均作價約396.9萬元，相比今年第二季的396.1萬元高約0.2%，追近400萬元水平，更創下本年新高紀錄。雖然未補價居屋買賣量有所下跌，但居二業主察覺樓市回暖，同時憧憬《施政報告》及減息帶來的利好消息；未有貿然降價，故上季未補價物業平均售價仍舊保持。

上季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中深水埗凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積約629方呎，以768萬元易手，呎價約12,210元。若用實用呎價計算，則為同一屋苑的一個高層單位最高，該單位實用面積約477方呎，以660萬元沽出，呎價高達13,836元。

按物業價值劃分，第三季有5個組別交投量按季錄得下跌，其中價值200至300萬元以內組別交投跌幅最為明顯，季內共錄得67宗買賣，較次季的100宗少33%或33宗；至於最活躍的交投組別則為價值300至400萬元以內的居二單位，第三季共錄得185宗成交，較前季少21%。若按屋苑劃分，七個屋苑錄得下跌，當中以屯門龍門居交投跌幅最多，上季共錄9宗買賣，按季減31%或4宗；上述屋苑成交總值亦同步減少約33%至3,211萬元。至於大水坑富安花園則以14宗買賣、1.4倍升幅成為十大榜內唯一有增長的未補價居屋屋苑，成交總值涉資3,574萬元。