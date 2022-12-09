利嘉閣「醫護置業慈善獎賞」計劃推出半月連錄多宗成交 接獲查詢飆六成

施慧勤(左)表示，很高興「醫護置業慈善獎賞」計劃在推出短時間已獲不少醫護買家的響應。

利嘉閣地產於上月中，推出結合慈善與地產代理服務的「醫護置業慈善獎賞」計劃，答謝醫護人員在疫情中的付出，以及支持社福機構和社會企業(社企)的運作。計劃推出僅半個多月，已錄得多宗合資格醫護人員或其直系親屬置業後，登記領取社企禮券的個案，而所涉物業的成交價介乎約600萬至2,000萬元。

此外，根據利嘉閣前線提供的初步統計數字，計劃甫推出後第二周，準買家透過電話、社交媒體、「真盤源」平台或親身到分行查詢詳情的數目，較計劃推出首周時急增約六成，反映不少有意置業的醫護或其家屬，對於是次推出的慈善獎賞計劃甚感興趣。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，很高興「醫護置業慈善獎賞」計劃在推出短時間已獲不少醫護買家的響應，期望未來有更多醫護人員在置業過程中，體驗到利嘉閣前線精英專業誠懇的服務，同時又可以藉利嘉閣慈善基金的捐款，幫助更多有需要人士，達到「醫護置業，多方受惠」的目標。