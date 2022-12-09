利嘉閣「醫護置業慈善獎賞」計劃推出半月連錄多宗成交 接獲查詢飆六成

利嘉閣地產於上月中，推出結合慈善與地產代理服務的「醫護置業慈善獎賞」計劃，答謝醫護人員在疫情中的付出，以及支持社福機構和社會企業(社企)的運作。計劃推出僅半個多月，已錄得多宗合資格醫護人員或其直系親屬置業後，登記領取社企禮券的個案，而所涉物業的成交價介乎約600萬至2,000萬元。
此外，根據利嘉閣前線提供的初步統計數字，計劃甫推出後第二周，準買家透過電話、社交媒體、「真盤源」平台或親身到分行查詢詳情的數目，較計劃推出首周時急增約六成，反映不少有意置業的醫護或其家屬，對於是次推出的慈善獎賞計劃甚感興趣。
利嘉閣地產主席施慧勤表示，很高興「醫護置業慈善獎賞」計劃在推出短時間已獲不少醫護買家的響應，期望未來有更多醫護人員在置業過程中，體驗到利嘉閣前線精英專業誠懇的服務，同時又可以藉利嘉閣慈善基金的捐款，幫助更多有需要人士，達到「醫護置業，多方受惠」的目標。
利嘉閣地產於上月14日宣布正式啟動「醫護置業慈善獎賞」計劃，由即日起至 明年6月30日期間，合資格醫護人員或其直系親屬經利嘉閣地產購買本港一二手住宅物業，並且下載利嘉閣真盤源APP，登記成為會員，再上傳合資格工作證明及相關臨時買賣合約，揀選想要的社企禮券及想捐助的社福機構，核實後就可獲1,000元的社企現金消費禮券。同時間，利嘉閣慈善基金亦就每宗合資格成交，向參加者所選定的社福機構捐出2,000元，以支持他們的慈善工作和發展。
是次計劃的社企禮券供應商，包括卓思廊、公平點，銀杏館，以及保護遺棄動物協會；而供參加者選擇、由利嘉閣慈善基金捐款的社福機構，則分別為庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會，以及致愛社會服務中心。