利嘉閣：首兩月私宅動工量較往年同期減67% 創十五年同期新低｜樓市數據

今年首兩個月私宅落成量達差估署預測全年20,860伙的16.8%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括長沙灣「Belgravia Place I」(714伙)。(資料圖片)

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署周四(24日)最新發表的資料月報顯示，2025年2月份全港共有3個項目，合共1,624個私人住宅單位落成，為五個單月最少；今年首兩個月累計共3,510伙私宅落成，較去年同期的3,596伙減少2%，為四年同期新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，未有大型私宅項目動工之下，近月動工量持續偏低，根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年2月份全港共有2個私人住宅項目，合共212伙動工，較今年1月份的164伙增加29%，為六個單月最多；今年首兩個月私宅動工量累計376伙，較去年同期減少67%，並創過去十五年同期新低；其中二月份動工項目包括佐敦德興街7及8號(164伙)及油麻地廟街16至20號(48伙)。

「朗譽」 2 月份規模最大 涉 634 伙

根據資料顯示，2月份本港共有3個私宅項目正式落成，當中規模最大的是油塘「朗譽」，涉及634伙；至於何文田「朗賢峰」2B期涉及的572伙，以及「朗賢峰」2A期涉及的418伙亦於期內竣工。

按地區劃分，今年首兩個月九龍區共有6個項目、合共3,337個單位落成，佔整體比例約95.1%；港島區共有1個項目落成，涉及單位總數173伙，佔同期整體私宅落成量約4.9%；新界區則暫未有私宅項目落成。

陳海潮：今年落成量料 2 萬至 2.1 萬伙

陳海潮指出，今年首兩個月私宅落成量達差估署預測全年20,860伙的16.8%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括啟德「柏蔚森II」(750伙)、長沙灣「Belgravia Place I」(714伙)、元朗「柏瓏III」(680伙)及長沙灣「曉柏峰」(492伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平。