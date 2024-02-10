利嘉閣：1月二手私宅買賣5個月來首度上破二千宗 惟本月料復挫兩成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私宅買賣延續減辣及息口趨向見頂而衝了一段，不過股市不濟及農曆新年傳統淡月及觀望《財政預算案》政策而令入市變得審慎觀望。根據土地註冊處數據所得，今年1月份全港共錄2,161宗二手私宅買賣登記（數字主要反映去年12月中旬至今年1月上旬期間的市場實況），較去年12月份的1,751宗上升23%，反覆創下近5個月新高。至於，1月份登記總值按月同步大升39%，錄得177.96億元，連漲兩月創近3個月以來最多。

港九新界登記量全線上升

今年1月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得七升一跌、一持平，當中以樓價1,001萬至1,200萬元組別的升幅最大，按月大升54%至128宗登記，而1億元或以上及2,001萬至5,000萬元者亦分別增50%及44%，至6宗及59宗；而401萬至600萬元者亦升31%至635宗，並成為月內登記量最多的銀碼層。另外，登記量逆市錄得跌幅者為801萬至1,000萬元者，按月跌5%，錄得189宗登記；而5,001萬至1億元組別的登記量則按月持平。

按全港三區作分析，一月份港九新界三區登記量全線上升。當中，港島區登記量按月大漲31%，跑贏大市，月內錄得485宗登記；新界區按月也升29%，共錄1,045宗登記；至於九龍區亦升11%，錄631宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量亦大部分錄得升幅，當中以屯門區的升幅最凌厲，月內錄得103宗登記，按月大升56%。至於天水圍區及沙田區亦分別錄得51%及45%的升幅，前者錄得62宗，後者則有64宗；將軍澳區則蟬聯登記量最多的分區，按月也升43%，共錄得162宗登記。