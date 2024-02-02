利嘉閣：1月整體樓宇買賣漲17% 近五月首破4千宗 本月料復挫三成｜樓市數據

今年首月樓市整體買賣量價均靠穩，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市在年底及年初交替下不乏利好消息刺激交投持續向好，帶動整體樓宇買賣實現三連升，惟股市再度大跌及觀望《財政預算案》有否利好樓市舉措，令入市顯得緩慢審慎，加上臨近新春，後市恐暫時喘息回氣。根據土地註冊處數據所得，今年一月份全港共錄4,414宗樓宇買賣登記（數字主要反映去年十二月中旬至今年一月上旬的樓市實際狀況），較去年十二月份的3,776宗再升17%，連升3個月兼創5個月高位；而月內整體物業登記總值錄得361.71億元，按月也升7%，量值表現雙雙靠穩。
1月一手私宅成交量回升5%
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量在西北大型新盤熱銷持續錄得登記支撐下繼續於高位靠穩，並帶領一月份一手私宅買賣登記穩守逾九百宗之上，按月再升5%，共錄949宗；不過買賣登記總值則逆市減少8%，錄得91.36億元。一月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為YOHO WEST 1期(597宗)、薈鳴(52宗)及ONE SOHO(25宗)。
二手住宅市場方面，受惠美息見頂並預期踏進減息周期，加上港府公布新資本投資者入境計劃細節，刺激買家加快趁低入市的決定，造就上月二手私宅買賣登記錄得顯著升幅。數據顯示，一月份二手私宅買賣登記按月大升24%，錄2,169宗，重越逾二千宗的5個月新高水平；至於月內登記總值也相應大升28%，錄得164.52億元。
2月整體登記恐下試3050宗
至於非住宅市場方面，雖然工廈、商廈及店舖買賣全線按月均錄得跌幅，但在佔比最重的純車位錄得約24%的升幅拉動下，令非住宅物業登記量出現整體上升，並再次突破六百宗水平。數據顯示，一月份整體工商舖及其他買賣登記量按月升6%，錄得627宗；而期內買賣登記金額則背馳減少10%，僅得80.60億元。
陳海潮表示，一月份港股持續下跌，並在下旬一度失守萬五點大關，再次打沉了稍為回暖的入市氣氛，而踏入二月初，越來越接近新春長假，買賣雙方陸續鳴金收兵，相信在傳統淡月下，整體樓宇買賣均會兩閒，一手、二手及非住宅物業均料全線錄得跌幅。綜合預期，二月份在缺乏大型一手新盤開售下，一手買賣登記料再次墮至數百宗的超低水平；加上月內有新春長假期的例淡市況及觀望月底《財政預算案》有否新措施出台，估計本月整體樓宇買賣登記量將按月急挫三成，下試3,050宗水平，有機會回落至4個月的低位，冀能險守三千宗大關。