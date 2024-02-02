利嘉閣：1月整體樓宇買賣漲17% 近五月首破4千宗 本月料復挫三成｜樓市數據

今年首月樓市整體買賣量價均靠穩，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市在年底及年初交替下不乏利好消息刺激交投持續向好，帶動整體樓宇買賣實現三連升，惟股市再度大跌及觀望《財政預算案》有否利好樓市舉措，令入市顯得緩慢審慎，加上臨近新春，後市恐暫時喘息回氣。根據土地註冊處數據所得，今年一月份全港共錄4,414宗樓宇買賣登記（數字主要反映去年十二月中旬至今年一月上旬的樓市實際狀況），較去年十二月份的3,776宗再升17%，連升3個月兼創5個月高位；而月內整體物業登記總值錄得361.71億元，按月也升7%，量值表現雙雙靠穩。

1 月一手私宅成交量回升 5% 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量在西北大型新盤熱銷持續錄得登記支撐下繼續於高位靠穩，並帶領一月份一手私宅買賣登記穩守逾九百宗之上，按月再升5%，共錄949宗；不過買賣登記總值則逆市減少8%，錄得91.36億元。一月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為YOHO WEST 1期(597宗)、薈鳴(52宗)及ONE SOHO(25宗)。 二手住宅市場方面，受惠美息見頂並預期踏進減息周期，加上港府公布新資本投資者入境計劃細節，刺激買家加快趁低入市的決定，造就上月二手私宅買賣登記錄得顯著升幅。數據顯示，一月份二手私宅買賣登記按月大升24%，錄2,169宗，重越逾二千宗的5個月新高水平；至於月內登記總值也相應大升28%，錄得164.52億元。