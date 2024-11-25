利嘉閣：10月份私宅轉手65.6%有錢賺 一屋苑錄百分百獲利｜二手市況

數據顯示，10月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為22.9%，連續5個月在低位窄幅橫行，單月微跌0.9個百分點，創下自2010年一月以來的178個月、即接近15年來新低。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達28.5%，按月跌2.5個百分點，錄527宗；至於帳面錄得虧損者達619宗，佔比按月再減0.4個百分點，至33.4%，連跌兩月；至於上月平手的個案錄得17宗，佔比上升0.4百分點至0.9%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市在近期好消息較多力撐下，亦帶動二手私宅轉手獲利跌勢喘定，目前正處低位窄幅橫行整回階段，後市待進一步消息始尋求較大突破。綜合土地註冊處資料所得，今年10月份全港1,851宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,215宗，佔比65.6%，按月微跌0.2個百分點，處於低位反覆整固。

港島區表現持續跑贏大市

按物業區域劃分，10月份港島區表現持續跑贏大市，以70.5%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.9個百分點；其次為九龍區，報65.1%，按月也升1個百分點；至於新界區表現較為落後，只錄64.3%，按月跌1.7個百分點。按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄67.2%，按月跌1.8個百分點，涉及宗數395宗；此外，1,200萬元以上組別，月內獲利比率達66.7%，按月大升11.6個百分點，亦跑贏整體大市。

日出康城每宗轉手平均蝕 4.5%

另外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中名城錄得百分百獲利，而其他獲利成功比率較高者還包括海怡半島(93%)及寶翠園(92%)。此10個屋苑當中，每宗平均賺/蝕幅介乎最差的蝕4.5%至最佳的賺98.4%不等。其中，日出康城錄得每宗轉手平均蝕4.5%，為表現最弱的屋苑；反之，寶翠園晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達98.4%。至於撇除日出康城，上月榜內賺幅最低者為愉景灣，平均每宗只賺18.5%，繼而是淘大花園的19.1%(見表三)。