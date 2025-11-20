利嘉閣：18大新晉屋苑上月錄166宗登記 終止三連跌 本月有力再升一成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，香港股市在9月、10月連續做好，恒生指數更一度升破27,000點，在財富效應下帶動樓市交投。綜合土地註冊處數據所得，2025年10月份利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄193宗二手買賣登記，較9月的166宗增加16%；亦終止自7月起三個月跌勢，從低位反彈回升。 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量齊升，分別增加6宗、19宗及2宗。其中以港島區4個新晉屋苑於10月份共錄28宗登記的升幅最顯著，較前月的22宗上升27%，當中登記量最多者為貝沙灣，共錄得11宗，按月多2宗登記；其次為泓都的7宗，比前月多1宗。深灣軒上月登記量維持不變錄5宗，囍匯亦錄得5宗的登記量，較前月多3宗。

九龍區方面，6個新晉屋苑上月共錄101宗登記，較前月多約23%，當中5個屋苑錄得增長。其中日出康城登記量比前月增加13宗或約28%，至上月59宗水平，亦是上月18大新晉屋苑中登記量最多者。匯璽上月登記量比起前月多4宗，錄16宗；啟德1號上月登記量錄50%的升幅，至6宗登記。天晉及浪澄灣上月登記量比前月各增加1宗至9宗及8宗登記。皓畋則回落40%，錄3宗登記，為區內唯一錄跌幅的屋苑。 至於新界區8個新晉屋苑變幅最小，10月份錄得64宗登記，較前月的62宗微升3%。在新界區中，迎海及海之戀的登記量上月均錄13宗，迎海較前月多2宗登記、海之戀的登記量不變。天鑽的登記量亦從前月4宗，增加1宗至上月5宗。柏傲莊及逸瓏灣的登記量比起前月大增2倍，分別至上月9宗及6宗登記。另一方面，東環、尚悅及瓏門分別錄得50%、44%及13%的跌幅，屬表現較落後的屋苑。