利嘉閣：18大新晉屋苑登記11月增逾11% 為今年次高 冀下月「企穩」高位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國聯儲局在十月底宣佈再次減息，港銀亦隨即將最優惠利率降至5厘水平、降低按揭成本，推動買家換樓置業。綜合土地註冊處數據所得，2025年11月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑錄215宗二手買賣登記，較10月的193宗增加逾11%。同時，215宗登記亦為本年第二多。

三區新晉屋苑二手登記量齊升 九龍區升近 16% 升幅最大 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量齊升，分別增加3宗、16宗及3宗。其中九龍區6個新晉屋苑上月共錄117宗登記，較前月的101宗上升近16%，升幅為三區中最大。當中5個屋苑登記量錄得增長，其中以日出康城上月68宗為三區最高，較前月上升15%。皓畋上月錄7宗，登記量比起前月上升1.3倍，為三區內最大升幅的屋苑。匯璽上月登記量比前月多3宗，錄19宗，天晉及啟德1號上月比前月各增加2宗，分別錄11宗及8宗登記。而浪澄灣則回落五成，僅錄4宗，為區內唯一錄跌幅的屋苑。 港島區方面，4個新晉屋苑於十一月共錄31宗買賣登記，較前月多3宗，當中最多者為貝沙灣，共錄得11宗，按月不變；其次為囍匯的8宗，比前月多3宗。深灣軒上月登記量錄7宗，較前月多2宗；而泓都則錄5宗，較前月少2宗。

新界區新晉屋苑升幅最小 僅微升 4.7% 至於，新界區內8個新晉屋苑變幅最小，十一月錄得67宗登記，較前月的64宗微升4.7%。在新界區中，海之戀及尚悅的登記量上月均增加5宗，分別錄18宗及10宗；天鑽的登記量亦從前月5宗增加3宗至上月8宗。另一方面，迎海及逸瓏灣分別錄得8宗及5宗登記量，按月各跌38%及50%；瓏門及東環各錄得1宗的跌幅。至於，柏傲莊上月登記量錄9宗，維持不變。

新晉屋苑樓價 10 升 8 跌 樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑當中，十一月樓價報升的屋苑有10個，與上月相比少一個，而報跌者有8個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括皓畋、尚悅及泓都，分別錄得8.1%、5.0%及3.7%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的包括逸瓏灣、日出康城及迎海；當中逸瓏灣跌幅達8.8%，另外兩者各跌6.1%以及5.1%。 陳海潮指出，本月中旬不少一手新盤集體重啟推售，分薄市場焦點及購買力，令二手市場受壓。十二月為樓市的傳統淡月，加上港銀沒有跟隨美國進行第三次減息；但現時樓價升勢持續，加快買家入市步伐，冀十二月的18大新晉屋苑二手登記可於210宗的高位「企穩」維持。