利嘉閣：5月全港錄7375宗樓宇買賣登記 按月回落25% 一手交投跌幅顯著｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，撤辣興奮期過後，樓市交投正在整固，冀後市轉趨平穩，一手及二手住宅買賣將處互補狀態。根據土地註冊處數據所得，2024年5月份全港共錄7,375宗樓宇買賣登記（數字主要反映4月中旬至5月上旬的樓市實際狀況），較4月份的9,887宗回落逾25%，但仍為近14個月以來的次高水平；而月內整體物業登記總值錄得625.22億元，按月相應挫28%，保持於近14個月次多的水平，反映撤辣後雖過高峰期，惟買賣登記尚算不俗。 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅顯著，一方面是撤辣的入市高峰期暫告一段落，其次是月內登記以中高價甚至豪宅盤掛帥，登記數字回落亦可理解；結果5月份一手私宅買賣宗數回落至1,893宗，按月大瀉47%，買賣登記總值也大減34%，僅錄得276.75億元。5月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為朗賢峯2B期(471宗) 、BLUE COAST (227宗)及PARK SEASONS (137宗)。

二手屋苑買賣轉慢 按月少 28% 二手住宅市場方面，撤辣後新盤以低價推出，攻勢猛烈，搶去不少客源；與此同時，二手業主減價意願及幅度未能吸引買家垂青，故令二手屋苑買賣也轉慢。二手私宅買賣在4月份達至撤辣高峰後，5月份有所回順，整月錄得3,153宗登記，雖按月減少28%，但仍力保三千宗大關，為近14個月來次多的月份，表現並不太差；至於5月份登記總值同步跌28%，錄得236.75億元。 至於非住宅市場方面，受惠撤辣改善整體氣氛，加上零售消費市道亦穩中前進，有投資者趁低吸納之下，連同純車位登記亦見理想，故帶動整體非住宅物業登記量再次造好。數據顯示，5月份整體工商舖及其他買賣登記量按月上升18%，錄得793宗；惟期內買賣登記金額則背馳減少18%，只達53.46億元，主因前月有一宗逾26.95億元的大額商廈登記抽高基數所致。