利嘉閣：50指標屋苑上周買賣跌33% 近八周最少 九龍新界兩區齊挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受二手盤源連周以來被市場大量消化影響，加上美國關稅政策竄擾及清明節長假期關係，導致指標屋苑買賣交投量有所回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(31/3—6/4)共錄82宗買賣個案，較前周(24/3—30/3)的123宗減少33%，為近八周以來新低。
九龍新界交投齊挫 港島區逆市上升
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周上升，其中新界區21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的58宗減少52%，其中YOHO Town及柏慧豪園各自只錄得1宗成交，分別按周減少83%及50%；沙田第一城交投量由前周的8宗，減少38%至上周的5宗；嘉湖山莊期內錄得8宗買賣，較前周的12宗減少33%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗交投，較前周的53宗減少26%，當中都會駅交投量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；海逸豪園及海濱南岸各錄2宗買賣，分別按周減少67%及60%；宇晴軒期內錄得1宗交投，按周減幅達50%；美孚新邨則錄得5宗成交，較前周的8宗減少38%。
19個屋苑「捧蛋」 按周增46%
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的12宗增加25%，其中海怡半島上周錄得2宗交投，按周增加1倍；龍頭屋苑太古城期內錄得9宗成交，較前周的5宗增加80%。
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加46%，當中港島區及九龍區分別佔4個及5個屋苑，新界區則佔10個。
陳海潮：不利因素下本地樓市表現尚算穩妥
陳海潮指出，在盤源消化、憂慮關稅影響及傳統節日長假較淡靜的氣氛下，上周交投仍有逾80宗著實不俗，反映本地樓市尚算穩妥。不過，關稅一度引發環球股市骨牌式急挫，對市場始終有一定心理影響，本周準買家入市料較審慎，故料維持在相若水平作低位徘徊，以進一步觀察後市走勢。暫時所見，樓市剛性需求仍然強烈，後市仍視乎經濟及息口走勢，單是關稅一項的影響目前未見嚴重。