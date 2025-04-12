利嘉閣：50指標屋苑上周買賣跌33% 近八周最少 九龍新界兩區齊挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受二手盤源連周以來被市場大量消化影響，加上美國關稅政策竄擾及清明節長假期關係，導致指標屋苑買賣交投量有所回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(31/3—6/4)共錄82宗買賣個案，較前周(24/3—30/3)的123宗減少33%，為近八周以來新低。

九龍新界交投齊挫 港島區逆市上升

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周上升，其中新界區21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的58宗減少52%，其中YOHO Town及柏慧豪園各自只錄得1宗成交，分別按周減少83%及50%；沙田第一城交投量由前周的8宗，減少38%至上周的5宗；嘉湖山莊期內錄得8宗買賣，較前周的12宗減少33%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗交投，較前周的53宗減少26%，當中都會駅交投量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；海逸豪園及海濱南岸各錄2宗買賣，分別按周減少67%及60%；宇晴軒期內錄得1宗交投，按周減幅達50%；美孚新邨則錄得5宗成交，較前周的8宗減少38%。