利嘉閣：50指標屋苑上周錄62宗買賣 市區交投持平 未來兩周觀望氣氛持續｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受多個新盤持續以低價吸客影響，二手屋苑交投量續顯疏落，只能維持在低位窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1月6日至1月12日)共錄62宗買賣個案，較前周(12月30日至1月5日)的57宗增加近9%，持續在窄幅區間上落。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均按周持平，而新界區成交量則錄得增長，該區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的20宗增加25%，當中新港城及錦繡花園各自錄得4宗及3宗買賣，分別按周增加3倍及2倍；名城及映灣園期內各錄2宗交投，按周增幅分別達1倍。