利嘉閣：50指標屋苑上周錄62宗買賣 市區交投持平 未來兩周觀望氣氛持續｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受多個新盤持續以低價吸客影響，二手屋苑交投量續顯疏落，只能維持在低位窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1月6日至1月12日)共錄62宗買賣個案，較前周(12月30日至1月5日)的57宗增加近9%，持續在窄幅區間上落。
按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均按周持平，而新界區成交量則錄得增長，該區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的20宗增加25%，當中新港城及錦繡花園各自錄得4宗及3宗買賣，分別按周增加3倍及2倍；名城及映灣園期內各錄2宗交投，按周增幅分別達1倍。
太古城成交按周少60%
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，與前周的宗數相同，其中鯉景灣及海怡半島分別錄得2宗成交，各自按周增加1倍；而藍籌屋苑太古城則僅錄得2宗交投，較前周的5宗減少60%；嘉亨灣及杏花村期內暫未聞成交，雙雙「捧蛋」。
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，保持在前周的宗數水平，其中美孚新村成交量由前周的2宗，增加2倍至上周的6宗；淘大花園及匯景花園分別錄得2宗交投，各自按周增加1倍；不過，海逸豪園及維景灣畔期內各錄1宗買賣，按周分別減少50%及80%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個增加6%，當中九龍區及新界區分別佔8個及7個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮指出，市場焦點傾向一手市場，二手業主顯得相對被動，加上近日股市走下坡，市場觀望特朗普即將上台的政策大方向，以至未來息口走向等，故而令買家入市較為遲疑。預期觀望的氣氛在未來一至兩周將會持續，而月底則接近農曆新年，市場準備收爐，二手將越趨淡靜，待下月再作部署。