利嘉閣：50指標屋苑交投量創9周新低 港島新界雙雙下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周，中美關稅戰鬧得沸沸揚揚，股市亦大幅波動，略為窒礙市場入市信心及決定，令指標屋苑交投量持續轉慢，惟幸只錄輕微跌幅。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7至13日)共錄83宗買賣個案，較前周(3月31日至4月6日)的87宗減少5%，創近9周以來新低。

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周上升，其中港島區8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，較前周的15宗減少27%，其中康怡花園及海怡半島分別只錄1宗交投，按周各自減少67%及50%；龍頭屋苑太古城期內錄得6宗成交，較前周的9宗減少33%。