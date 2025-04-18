利嘉閣：50指標屋苑交投量創9周新低 港島新界雙雙下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周，中美關稅戰鬧得沸沸揚揚，股市亦大幅波動，略為窒礙市場入市信心及決定，令指標屋苑交投量持續轉慢，惟幸只錄輕微跌幅。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(7至13日)共錄83宗買賣個案，較前周(3月31日至4月6日)的87宗減少5%，創近9周以來新低。
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周上升，其中港島區8個指標屋苑上周共錄11宗買賣，較前周的15宗減少27%，其中康怡花園及海怡半島分別只錄1宗交投，按周各自減少67%及50%；龍頭屋苑太古城期內錄得6宗成交，較前周的9宗減少33%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的33宗減少21%，其中麗城花園交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；碧堤半島及柏慧豪園各錄1宗成交，分別按周減少50%；沙田第一城期內錄得3宗買賣，較前周的5宗減少40%；嘉湖山莊及錦繡花園分別錄得5宗及2宗成交，各自按周減少38%及33%。
15屋苑「零成交」 較前周減17%
至於九龍區21個指標屋苑上周共錄46宗交投，較前周的39宗增加18%，當中都會駅交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；麗港城及美孚新邨各錄5宗及11宗買賣，分別按周增加1.5倍及1.2倍；淘大花園期內錄得4宗交投，按周增幅達1倍；譽‧港灣、將軍澳中心及宇晴軒各錄2宗成交，分別按周增加1倍；維景灣畔則錄得5宗成交，較前周的3宗增加67%。
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個減少17%，當中港島區及九龍區分別佔2個及6個屋苑，新界區則佔7個。
陳海潮：料下半月市況會再次好轉
陳海潮指出，月初至今全新盤處於空窗期，市場以推售貨尾為主，加上關稅戰打得火熱，股市急劇波動，令入市資金趨向審慎，惟按跌幅觀察，情況不算嚴重，反映剛性需求仍有力支撐本地樓市；預期下半月在新一輪全新盤開售後，市況會再次受惠好轉，向隅客亦有機會加速回流二手市場，未來一至兩周的指標屋苑交投量，料維持在70宗至90宗之間反覆上落。