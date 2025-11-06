利嘉閣：50指標屋苑買賣創九周新高 新界區大升41%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周初已傳出中美就貿易談判已達成基本共識，整體市場氣氛良好之下，買家入市動力有增無減，帶動指標屋苑交投連周上升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（27/10—2/11）共錄117宗買賣個案，較前周（20/10—26/10）的114宗增加3%，創自九月以來的九周新高。並連續三周穩處於一百宗以上水平。

三區一升兩降 港島九龍雙雙回落

按地區劃分，上周新界區指標屋苑交投量按周大增，港島及九龍兩區則雙雙回落，當中新界區21個指標屋苑上周共錄58宗買賣，較前周的41宗增加41%，其中藍天海岸及映灣園各錄3宗及6宗交投，分別按周急增2倍；麗城花園成交量由前周的3宗，增加1.33倍至上周的7宗；沙田第一城及嘉湖山莊各錄10宗買賣，分別按周增加25%及1倍；YOHO Town及柏慧豪園分別錄得4宗成交，按周增幅各達1倍；大興花園交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄46宗交投，較前周的54宗減少15%，當中海濱南岸交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；維景灣畔錄得3宗買賣，按周減少40%；都會駅及維港灣分別錄得4宗及2宗買賣，按周各自33%；新都城期內錄得5宗交投，較前周的7宗減少29%。