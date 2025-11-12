利嘉閣：50指標屋苑買賣大減23% 創十二周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑按周成交量於對上連續三周均突破百宗水平，旺市之下消化了不少盤源，業主亦開始顯得惜售，故此拖慢上周的交投步伐，出現稍為回氣的現象。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（3/11—9/11）共錄90宗買賣個案，較前周（27/10—2/11）的117宗減少23%，創自八月中以後的十二周新低。

按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量均有減少，九龍區則按周略增，當中港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的13宗減少46%，其中太古城及嘉亨灣各錄2宗成交，按周分別減少33%；康怡花園、鯉景灣及杏花村期內未聞交投，暫時「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄35宗買賣，較前周的58宗減少40%，其中嘉湖山莊交投量由前周的10宗，減少60%至上周的4宗；銀湖‧天峰、大興花園及YOHO Town分別錄得1宗、1宗及2宗成交，按周各自減少50%；沙田第一城及映灣園分別錄得6宗及4宗買賣，按周減幅各達40%及33%。

17 個屋苑錄「零成交」 較前周增 31%

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄48宗交投，較前周的46宗增加2宗或4%，當中昇悅居交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；黃埔花園期內連錄11宗買賣，按周急增1.75倍；麗港城及港灣豪庭分別錄得4宗及3宗買賣，按周各自增加33%及50%；美孚新村上周錄得7宗交投，較前周的6宗增加17%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加31%，當中九龍區及新界區分別佔8個及6個屋苑，港島區則佔3個。

陳海潮指出，市場氣氛維持良好，查詢問盤者眾，惟二手盤源連周被大量消化後未及補充，而部分業主有見市旺，提供的議價空間有所收窄，導致買賣雙方的洽談及成交時間拉長，窒礙買賣連周上升的動力；預期後市成交量需視乎盤源補充的速度而有升降，估計短期內續維持在九十餘宗至近百宗水平反覆上落。