利嘉閣：50指標屋苑買賣按周增3% 連續七周窄幅徘徊｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受中美貿易戰再起風雲影響，港股走勢反覆，惟整體樓市表現並未受到太大影響，交投尚處高位窄幅浮沉，未見大上大落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（13/10—19/10）共錄99宗買賣個案，較前周（6/10—12/10）的96宗增加3%，已連續七周於90餘宗至110宗以下窄幅徘徊。

三區兩升一跌 港島區按周減 7%

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量均有增長，港島區則略為減少，當中新界區21個指標屋苑上周共錄42宗買賣，較前周的39宗增加8%，其中銀湖‧天峰交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；沙田第一城及錦繡花園分別錄得5宗及3宗交投，按周增幅各達67%及50%；嘉湖山莊期內錄得9宗買賣，較前周的7宗增加29%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄44宗交投，較前周的43宗增加1宗或2%，當中新都城及將軍澳廣場各錄3宗買賣，按周分別增加50%；黃埔花園及海逸豪園分別錄得6宗及7宗成交，按周增幅各達20%及40%。