利嘉閣：50指標屋苑買賣按周增3% 連續七周窄幅徘徊｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受中美貿易戰再起風雲影響，港股走勢反覆，惟整體樓市表現並未受到太大影響，交投尚處高位窄幅浮沉，未見大上大落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（13/10—19/10）共錄99宗買賣個案，較前周（6/10—12/10）的96宗增加3%，已連續七周於90餘宗至110宗以下窄幅徘徊。
三區兩升一跌 港島區按周減7%
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量均有增長，港島區則略為減少，當中新界區21個指標屋苑上周共錄42宗買賣，較前周的39宗增加8%，其中銀湖‧天峰交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；沙田第一城及錦繡花園分別錄得5宗及3宗交投，按周增幅各達67%及50%；嘉湖山莊期內錄得9宗買賣，較前周的7宗增加29%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄44宗交投，較前周的43宗增加1宗或2%，當中新都城及將軍澳廣場各錄3宗買賣，按周分別增加50%；黃埔花園及海逸豪園分別錄得6宗及7宗成交，按周增幅各達20%及40%。
18個屋苑錄「零成交」 較前周增64%
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄13宗買賣，較前周的14宗減少1宗或7%，其中太古城及杏花邨各錄4宗及3宗成交，雙雙保持與前周相同水平；南豐新村、鯉景灣及海怡半島期內則暫未聞交投，暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個增加64%，當中九龍區及新界區分別佔7個及8個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮指出，近月樓市市底穩固健康，無論是交投及樓價都呈穩中趨升的格局，當中包括有息口回落、經濟好轉及庫存減少的利好因素帶動，加上有來自本地及內地的需求共同支撐，故外圍風雨未對市況造成衝擊。近日兩個新盤推出首批即告售罄，反映各類買家入市仍然十分積極，相信可連帶二手市場同步向好，故料本周50指標屋苑交投量可保持穩定，繼續在百宗上下游走。