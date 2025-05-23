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地產
2025-05-23 09:30:00

利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

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利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在中美大幅互降關稅及拆息回落之下，縱然面對周內兩輪新盤瘋狂搶灘，仍無阻二手屋苑交投維持堅挺，已連續三周錄逾九十宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（12/5—18/5）共錄93宗買賣個案，較前周（5/5—11/5）的90宗增加3%，創自三月底以來的七周新高。

利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

港島區按周升36% 九龍區微跌3%

按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，當中港島區按周增加、九龍區略減，至於新界區則按周持平，其中港島區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的11宗增加36%，其中藍籌屋苑太古城錄得5宗成交，較前周的2宗急增1.5倍；杏花村交投量則由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，與前周的宗數相同，其中沙田第一城連錄4宗交投，較前周的1宗大增3倍；盈翠半島及藍天海岸各錄2宗成交，分別按周增加1倍；映灣園成交量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗。

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利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升3% 創七周新高｜樓市數據

藍籌屋苑太古城錄得5宗成交，較前周的2宗急增1.5倍。(資料圖片)

「零成交」屋苑增10% 新界區佔最多

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄39宗交投，較前周的40宗減少3%，當中麗港城交投量由前周的6宗，大減83%至上周的1宗；維景灣畔及港灣豪庭分別錄得1宗買賣，按周各自減少67%；將軍澳中心及都會駅各錄1宗成交，雙雙按周減少50%；美孚新村期內錄得4宗買賣，較前周的7宗減少43%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的10個增加10%，當中港島區及九龍區分別佔2個屋苑，新界區則佔7個。

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陳海潮：拆息回落刺激購買力 交投量有望重越一百宗

陳海潮指出，近日市場好消息一不離二，除了中美關稅戰平息外，大量資金湧港，令拆息回落，減輕供樓負擔，刺激購買力明顯回升，出現新盤及二手屋苑交投齊齊向好的情況。預期發展商及二手市場交易雙方將繼續採取積極的開盤及入市策略，未來兩周的一手、二手市場可望繼續並駕齊驅，50指標屋苑按周交投量有望重越一百宗。

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