利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在中美大幅互降關稅及拆息回落之下，縱然面對周內兩輪新盤瘋狂搶灘，仍無阻二手屋苑交投維持堅挺，已連續三周錄逾九十宗水平。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（12/5—18/5）共錄93宗買賣個案，較前周（5/5—11/5）的90宗增加3%，創自三月底以來的七周新高。

港島區按周升 36% 九龍區微跌 3%

按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，當中港島區按周增加、九龍區略減，至於新界區則按周持平，其中港島區8個指標屋苑上周共錄15宗買賣，較前周的11宗增加36%，其中藍籌屋苑太古城錄得5宗成交，較前周的2宗急增1.5倍；杏花村交投量則由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄39宗買賣，與前周的宗數相同，其中沙田第一城連錄4宗交投，較前周的1宗大增3倍；盈翠半島及藍天海岸各錄2宗成交，分別按周增加1倍；映灣園成交量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗。