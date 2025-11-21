利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升7% 連續五周逾百宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入月中，整體樓市氣氛維持良好，一手持續推盤之餘，二手指標屋苑亦頻頻錄得成交，不讓新盤專美，反映普遍市場參與者均對樓市前景抱有信心。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（10/11—16/11）共錄109宗買賣個案，較前周（3/11—9/11）的102宗增加7%，50指標屋苑交投已連續五周穩處一百宗以上。
三區兩升一跌 新界區按周減7%
按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周略減，當中港島區8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，較前周的9宗增加78%，其中嘉亨灣交投量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗；海怡半島期內錄得2宗成交，按周增加1倍；太古城則錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄53宗交投，較前周的50宗增加6%，當中匯景花園交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；德福花園期內錄得4宗買賣，較前周的2宗增加1倍。
8個屋苑錄「零成交」 按周減43%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄40宗買賣，較前周的43宗減少7%，其中YOHO Town交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；銀湖‧天峰期內錄得1宗成交，按周減幅達67%；沙田第一城則錄得5宗買賣，較前周的6宗減少17%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少43%，當中九龍區及新界區分別佔1個及7個屋苑，港島區則全部屋苑均有錄得成交。
陳海潮：新盤影響二手市場 料交投量上落波動10%之內
陳海潮指出，本周市況持續熱鬧，多區新盤相繼推出，銷情依然理想，無論是標售或次輪價單銷售均能沽清，而周五則有油塘全新大盤首輪以貼市價開售，多少對區內二手市場有所影響。不過，目前各類買家入市態度積極，其他區分的二手市場料可承接，相信本周50指標屋苑交投量可繼續在百宗水平穩步徘徊，上落波動料在10%之內。