利嘉閣：50指標屋苑買賣按周微升7% 連續五周逾百宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入月中，整體樓市氣氛維持良好，一手持續推盤之餘，二手指標屋苑亦頻頻錄得成交，不讓新盤專美，反映普遍市場參與者均對樓市前景抱有信心。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（10/11—16/11）共錄109宗買賣個案，較前周（3/11—9/11）的102宗增加7%，50指標屋苑交投已連續五周穩處一百宗以上。

三區兩升一跌 新界區按周減 7%

按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量均有增長，新界區則按周略減，當中港島區8個指標屋苑上周共錄16宗買賣，較前周的9宗增加78%，其中嘉亨灣交投量由前周的2宗，大增1.5倍至上周的5宗；海怡半島期內錄得2宗成交，按周增加1倍；太古城則錄得3宗買賣，較前周的2宗增加50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄53宗交投，較前周的50宗增加6%，當中匯景花園交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；德福花園期內錄得4宗買賣，較前周的2宗增加1倍。