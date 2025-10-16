利嘉閣：50指標屋苑買賣按周跌15% 近四周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去一周分別有中秋節日及假期、新盤銷售、股市回落，及周末傳來中美貿易戰硝煙再起，故多少窒礙二手市場交投表現。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（6/10—12/10）共錄93宗買賣個案，較前周（29/9—5/10）的109宗減少15%，為近四周最少。
三區交投量全線回落
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線回落，當中新界區21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的48宗減少21%，其中名城交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；沙田第一城及錦繡花園分別錄得3宗及2宗交投，按周減幅各達50%；大埔中心及藍天海岸各錄1宗成交，分別亦減少50%；嘉湖山莊期內錄得7宗買賣，較前周的11宗減少36%。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的15宗減少20%，其中藍籌屋苑太古城交投量由前周的7宗，減少57%至上周的3宗；康怡花園、南豐新村及嘉亨灣各錄1宗成交，分別按周減少50%。
11屋苑錄「零成交」 較前周增加10%
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄43宗交投，較前周的46宗減少7%，當中匯景花園及都會駅各錄1宗買賣，按周分別減少67%；麗港城及港灣豪庭分別錄得3宗及1宗成交，按周減幅各達50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的10個增加10%，當中九龍區及新界區分別佔5個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮：後市仍然樂觀
陳海潮指出，近日焦點是中美貿易戰再起風雲，一度令港股連日下挫，多少影響了買家的入市決定，不過市場普遍分析近日美國總統特朗普的言論及態度，主要是為有機會在月底成事的中美領導人會晤爭取籌碼，實際影響未必如想像中大。市場主流分析亦認為股市只是短暫調整，後市仍然樂觀，與目前樓市走向吻合，故此預料50指標屋苑亦只會略作短暫調整，後市不用太悲觀。
