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地產
2023-11-24 09:30:00

利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況

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利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況

藍籌屋苑太古城上周連錄10宗成交，較前周的4宗大增1.5倍。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，千伙大型新盤待推之際，二手屋苑暫仍維持在逾70宗的相對高位窄幅徘徊，反映整體樓市氣氛相對平穩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19)共錄71宗買賣個案，較前周(6日至12)76宗減少7%，仍連續三周守在70宗以上水平。

三區兩跌一升 新界表現最曳

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投兩跌一升，其中以新界區成交量的減幅較大，該區21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的37宗減少24%，當中珀麗灣及栢慧豪園期內各錄1宗買賣，按周減幅分別達75%；愉景新城及映灣園分別亦錄得1宗成交，按周各自減少67%；沙田第一城交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的29宗減少14%，當中海逸豪園及港灣豪庭各錄1宗買賣，按周減幅分別達75%；海濱南岸及昇悅居交投量分別由前周的2宗，減少50%至上周的各錄1宗；麗港城期內錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%

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利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況 利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況

零成交屋苑數目按周相若

港島區8個指標屋苑上周共錄18宗買賣，較前周的10宗增加80%，當中南豐新邨期內錄得4宗買賣，按周增幅達3倍；藍籌屋苑太古城上周連錄10宗成交，較前周的4宗大增1.5倍。

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此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中九龍區及新界區分別佔9個及7個屋苑，港島區則佔2個。

陳海潮指出，市場正等待千伙一手大盤應市，購買力暫留二手屋苑尋覓筍盤，令按周買賣交投尚處高位。不過，隨著新界西北全新大盤以吸引價開出，購買力料將再次流向一手市場，相信指標屋苑未來一至兩周有機會較為受壓，需待新盤推售空檔期才再轉穩。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

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利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑連續三周守在70宗以上水平。

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