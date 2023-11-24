利嘉閣：50指標屋苑連續三周錄逾70宗 大型新盤登場料走勢受壓｜二手市況

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，千伙大型新盤待推之際，二手屋苑暫仍維持在逾70宗的相對高位窄幅徘徊，反映整體樓市氣氛相對平穩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(13日至19日)共錄71宗買賣個案，較前周(6日至12日)的76宗減少7%，仍連續三周守在70宗以上水平。

三區兩跌一升 新界表現最曳

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投兩跌一升，其中以新界區成交量的減幅較大，該區21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的37宗減少24%，當中珀麗灣及栢慧豪園期內各錄1宗買賣，按周減幅分別達75%；愉景新城及映灣園分別亦錄得1宗成交，按周各自減少67%；沙田第一城交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗。