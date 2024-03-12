利嘉閣2024年度精英會就職｜代理動態

新一屆精英會籌委會由周一(11日)起正式運作。

朱亮恒表示，有幸成為今屆精英會會長，感到非常榮幸，亦十分感激公司的無限量支持。他指，在新一屆的任期內與一眾籌委將會竭盡所能，為精英會會員籌辦更多元化的活動，以及帶來不同類型交流及增值機會，務求提升團隊的專業水平，同時亦秉承公司關懷社會及勇於創新的宗旨，今年將會計劃舉辦不同類型的慈善公益活動，與精英會成員一同回饋社會。

利嘉閣2024年度精英會就職典禮早前圓滿舉行，本年度利嘉閣精英會會長朱亮恒宣布，新一屆精英會籌委會由周一(11日)起正式運作。

利嘉閣地產主席施慧致辭時，鼓勵在場所有精英會成員，並叮囑他們要把握撤辣的重大利好機遇，憑着專業能力、良好人脈，繼續做好一手和二手市場，帶領公司今年的業績再創高峰。

利嘉閣地產總裁廖偉強則指出，隨着政府撤銷所有辣招，以及中央落實多項惠港措施，將有利推動一直抱觀望態度的準買家加快進場，而之前心灰意冷的投資者、上車客、換樓客，以及內地買家亦會回流到物業市場，隨着本港樓市回復自然調節，交投量亦將回升至健康的水平，並預期今年二手物業買賣量上漲逾三成，而一手新盤更可大升五成或以上。