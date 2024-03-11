利奧坊第5期命名「利奧坊．首隅」 提供234伙 短期內公布樓書｜新盤登場

市區新盤提速推盤，恒基地產(012)位於旺角嘉善街1號、「利奧坊」第5期項目周一(11日)正式命名為「利奧坊．首隅」(Gateway．Square Mile)。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供234伙，戶型涵蓋一房至三房，預計落成日期為2025年6月10日。現時設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，預計短期內可上載售樓說明書，準備啟動銷售活動。
韓家輝稱，項目設有164伙一房標準單位、56伙兩房標準單位，以及14伙特色單位，間隔多元化，迎合不同家庭需要。
打造兩大雕塑式建築地標
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，「利奧坊」作為香港大型市區重建項目，最新第5期「利奧坊．首隅」的兩大雕塑式建築地標設計—「天空之森」及「千葉之庭」，展現與自然和諧共生的建築藝術。「天空之森」取其綠意滿載天空的雕塑式建築設計意念，猶如世外桃園的森林綠洲會所享受，傲覽西九璀燦；「千葉之庭」取其8千塊炫目耀眼的葉狀金屬雕塑式建築設計，在光影折射穿透下享受會所庭園綠藝交織的悠然自得，療癒心境，不論遠觀或近看都壯觀宏偉，配合傲踞「利奧坊」東南門廊入口的地理優勢，成就「利奧坊」都會的標誌性入口門廊。
至於項目命名靈感，韓家輝透露，「利奧坊」是代表鄰近奧運站的大型市區重建項目，最新第5期中文名為「首隅」。「首」代表項目位於「利奧坊」東南門廊入口，作為「利奧坊」之首的地利優勢，加上項目由首屈一指的國際設計團隊聯乘，打造兩大雕塑式建築地標「天空之森」及「千葉之庭」，成就「利奧坊之門」。「隅」則解作最前端的一隅；英文名「Gateway」寓意項目為「利奧坊」都會的標誌性入口門廊，乃通往西九藝綠潮都之大門。