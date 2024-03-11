利奧坊第5期命名「利奧坊．首隅」 提供234伙 短期內公布樓書｜新盤登場

打造兩大雕塑式建築地標

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，「利奧坊」作為香港大型市區重建項目，最新第5期「利奧坊．首隅」的兩大雕塑式建築地標設計—「天空之森」及「千葉之庭」，展現與自然和諧共生的建築藝術。「天空之森」取其綠意滿載天空的雕塑式建築設計意念，猶如世外桃園的森林綠洲會所享受，傲覽西九璀燦；「千葉之庭」取其8千塊炫目耀眼的葉狀金屬雕塑式建築設計，在光影折射穿透下享受會所庭園綠藝交織的悠然自得，療癒心境，不論遠觀或近看都壯觀宏偉，配合傲踞「利奧坊」東南門廊入口的地理優勢，成就「利奧坊」都會的標誌性入口門廊。