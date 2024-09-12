利奧坊系列夥各大代理行送中秋「慶團圓美饌盛宴」 總值15萬｜新盤優惠

為慶祝中秋佳節，恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊」系列夥拍各大代理行中原地產、利嘉閣地產及世紀21等一同推出中秋置業優惠。由即日(12日)起至本月30日，經指定代理行購買「利奧坊」系列指定項目一手住宅單位各首3名買家，即可獲贈「慶團圓美饌盛宴」，每個價值約10,000元，名額共15個，總值約15萬元。 「利奧坊 」系列累售逾 2 千伙 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊」系列首5期自推出以來，深受自住買家、專才及投資客歡迎。最近奧運站、最臨海的第4期「利奧坊．壹隅」交樓順利，屆現樓後陸續錄得成交。「利奧坊」系列至今售出2,068伙，佔已推售單位2,130伙約97%，套現逾127億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日全城關注美國議息會議結果，市場普遍預計減息周期將至，而且減幅有機會增加，加上近月銀行重展積極樓按取態，最近有部分銀行更調高現金回贈，買家置業信心進一步轉強，部分準買家已提前物色理想新居，一、二手交投均明顯加快。位處奧運站的「利奧坊」系列，交通四通八達，是市區大型重建項目，規劃完善，以步行街商場概念貫穿各期項目，自推售以來反應熱烈。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，「利奧坊」系列為恒基地產精心打造的市區優質住宅群，地理位置優越，鄰近港鐵站，附近有多個大型商場，生活配套應有盡有。項目尤其適合年輕用家及中產品味家庭；配合近年西九奧運站一帶發展全面升級，升值潛力非常優厚。另外美國聯儲局將於下周中期議息，市場一致預期會 減息，從而開展新一輪減息周期。隨着息口轉向，市場的信心會迅速恢復，將有利經濟復甦，對樓市更是一個絕對正面的訊號，預計不少買家及投資者都會早着先機，加快入市步伐。