利奧坊系列夥各大代理行送新春餐飲購物禮券 總值30萬｜新盤優惠

為迎接蛇年來臨，「利奧坊」系列夥拍五大代理行中原地產、利嘉閣地產及世紀 21等一同推出新春置業優惠。由即日(14日)起至今年2月15日，經指定代理行購買「利奧坊」系列指定項目一手住宅單位各首6名買家，即可獲贈「慶新春餐飲購物禮券」，每個價值約1萬元，每個代理行名額各6個，名額合共30個，總值約30萬元。 利奧坊系列累售逾2100伙 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊」系列分7期發展，首5期自推出以來至今售出超過2,100伙，套現逾130億元。最新一期「利奧坊．首隅」預計將於今年下半年屆現樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，鄰近港鐵奧運站的「利奧坊」系列項目，作為市區重要的重建項目，其優越的地理位置和完善的規劃一 直吸引大量買家進駐。項目以步行街商場概念貫穿各期，並設有多元化的會所 設施，自推售以來反應熱烈。踏入2025 年，在減息周期下，加上政府積極推出一系列刺激經濟及樓市措施，料市場購買力持續釋放，對後市發展有信心。 利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入新一年，本港樓市迎來一片好景。市場普遍預期今年將延續減息周期，供樓負擔得以減輕，有利今年的樓市發展。此外，政府不斷吸納人才來港，其中，推出逾2年的「高才通」計劃至去年底已成功批 出逾9萬個申請。人才及其家眷源源不絕來港，不但能有效補充勞動力，以及推動零售消費市道，同時亦帶來龐大的剛性住屋需求，直接支持樓市。