利奧坊．壹隅示範單位｜一房及兩房現樓亮相！睡房設L型窗擁海景｜多圖有片

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」已屆現樓，正式開放2個示範單位參觀，包括第2座27樓A室無改動現樓單位，實用面積405方呎，屬兩房間隔。客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，並以和風牆紙裝飾一面牆身，優雅美觀。客飯廳配以佑大窗戶，廣納自然光線，加上層與層之間的高度約3.5米，空間感十足。玄關位置設有特色磁石牆及隱藏式摺凳，天花設度身訂製的鏡面儲物櫃。
兩間睡房間隔四正，其中一間睡房設L型窗戶，享海景及城市景緻，景觀開揚。廚房採用開放式設計，外連露台，選用高級電器品牌，配備意大利品牌Mia Cucina的嵌入式煤氣煮食爐，以及德國品牌Miele微波焗爐、西門子抽油煙機及雪櫃，設備完善。浴室設計以淺木色為主，精選歐洲品牌衛浴配備，包括丹麥Vola、德國DURAVIT及Hansgrohe。同時裝設鏡面多用途儲物櫃連USB充電位，簡約時尚，盡顯生活品味；天花則設有藍芽喇叭，帶來全方位音樂享受。
⇊利奧坊．壹隅示範單位｜第2座27樓A室⇊
一房睡房及儲物室採趟門設計
「利奧坊．壹隅」第2座27樓B室無改動現樓單位，實用面積328方呎，屬一房連儲物室間隔。客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，並以和風牆紙裝飾一面牆身，優雅美觀。客飯廳外望海景及廣闊城市景觀，外連露台，大大提高室內探光度，加上層與層之間的高度約3.5米，空間感十足。睡房及儲物室均採趟門設計，住戶可按需要靈活運用空間，設計窩心。單位設開放式廚房，選用高級電器品牌。單位引入智能家居系統，可控制部分家電，包括智能窗簾路軌。單位大門均採用Samsung智能電子鎖，入口設視像對講系統，住戶可透過Video Door Phone或手機App進行訪客身份確認。
⇊利奧坊．壹隅示範單位｜第2座27樓B室⇊
「利奧坊．壹隅」位於大角咀深旺道5號，由兩座住宅大樓組成，提供614伙，涵蓋開放式至三房間隔，全盤累沽548伙，佔566伙可發售單位近97%，套現逾36億元。項目現餘66伙待售，包括30伙開放式，10伙一房和7伙兩房標準單位；以及19伙特色單位。