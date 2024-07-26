利奧坊．壹隅示範單位｜一房及兩房現樓亮相！睡房設L型窗擁海景｜多圖有片

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」已屆現樓，正式開放2個示範單位參觀，包括第2座27樓A室無改動現樓單位，實用面積405方呎，屬兩房間隔。客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用，易於擺放家具，並以和風牆紙裝飾一面牆身，優雅美觀。客飯廳配以佑大窗戶，廣納自然光線，加上層與層之間的高度約3.5米，空間感十足。玄關位置設有特色磁石牆及隱藏式摺凳，天花設度身訂製的鏡面儲物櫃。

兩間睡房間隔四正，其中一間睡房設L型窗戶，享海景及城市景緻，景觀開揚。廚房採用開放式設計，外連露台，選用高級電器品牌，配備意大利品牌Mia Cucina的嵌入式煤氣煮食爐，以及德國品牌Miele微波焗爐、西門子抽油煙機及雪櫃，設備完善。浴室設計以淺木色為主，精選歐洲品牌衛浴配備，包括丹麥Vola、德國DURAVIT及Hansgrohe。同時裝設鏡面多用途儲物櫃連USB充電位，簡約時尚，盡顯生活品味；天花則設有藍芽喇叭，帶來全方位音樂享受。